A pesar de que ‘Calambre‘, el álbum debut de Nathy Peluso, se mantiene entre los 40 discos más exitosos de España más de medio año después de su lanzamiento, la cantante argentina afincada en Barcelona ha decidido que es momento de sacar una canción nueva ajena a este álbum, del cual no se ha olvidado en absoluto, cabe apuntar, pues en este momento se encuentra presentándolo de gira por nuestro país.

‘Mafiosa’ es una composición de la propia Nathy escrita junto a Rafa Arcaute (colaborador de ‘Calambre’ y de otros artistas como Calle 13, Aterciopelados o Lali) que reincide en la vena salsera de ‘PURO VENENO’, uno de los mayores éxitos que ha dejado ‘Calambre’ sobre todo después de que Nathy lo presentara en directo en el canal COLORS de Youtube. La canción es una de las más apasionadas jamás cantadas por Nathy y lo mejor es que su estructura es 100% clásica, alcanzando los 4 minutos y medio de duración entre estrofas dobles, estribillos y varios segmentos cantados y recitados. No se ha querido dejar nada fuera ni mucho menos podar la canción para que dure dos minutos menos.

En cuanto a la temática de ‘Mafiosa’, la narradora de la canción es una versión exagerada de esa Nathy Peluso tan empoderada que causa miedo en los hombres. «No cualquiera se me acerca» es la primera frase que entona la artista en la canción, a la que añade que «dicen que hay que tener agallas pa’ comerme» y que hay que «tener cuerpo pa’ aguantarme». Más adelante, Nathy reflexiona: «Todos tienen excusas para pasar inadvertidos / ¿Acaso están asustaos? Yo ya no me lo puedo creer / Al menos haría plata si diera miedo a los del poder».

Podría hacerse una lectura feminista de todo esto: Nathy se presenta a sí misma como una mujer empoderada, fuerte, y los hombres ven reflejado en ella un poder que supuestamente les corresponde a ellos y, por lo tanto, se asustan. Lo que viene siendo misoginia de toda la vida. Y Nathy la combate convirtiéndose en ese ser peligroso que los demás ven ella: «Voy a ser mafiosa, la maravillosa / Que me teman los hombres malos / Cuando yo llego en mi carro / Normal, se desesperan».

El videoclip de ‘Mafiosa’, entre lo almodovariano y el desfile de personajes que ya vimos en el videoclip de ‘BUSINESS WOMAN‘, lleva el mensaje de la canción a otro lugar, con bailes de sobremesa, asaltos a coches, coreografías imposibles y platos rotos por doquier. Ya es tendencia en España. Entre tanta mala noticia, por fin una buena.