No te pierdas el demente desfile de personajes de Nathy Peluso en ‘Business Woman’

Si este jueves os hablábamos de la nueva superproducción del dúo de directores Bradley & Pablo para ‘Rodeo’ de Lil Nas X, y que también ha firmado los vídeos de ‘Motorsport’ de Migos, Nicki Minaj y Cardi B, ‘Aute Cuture’ de Rosalía o ‘Blame it On Your Love’ de Charli XCX y Lizzo, hoy viernes toca destacar otro, que a lo grande presenta el regreso de Nathy Peluso.

La autora de ‘Esmeralda’ vuelve con su primer single no navideño (hace unos meses entregaba la clásica ‘Copa Glasé’) desde que el año pasado entregara ‘NATTIKILLAH’. Y de “asesina” pasamos a ‘Business Woman’ en esta nueva producción de la cantante argentina afincada en Madrid que también viene llena de mala baba en su letra, con frases como: “Soy una nena mala, una droga asesina, me brillan las tetas, me querés de vecina”. Todo un mensaje de empoderamiento el de esta ‘Business Woman’ muy bien resumido en su estribillo: “me llaman porque soy una business woman, tengo negocios que dirigir yo sola, hago guita desde que nací bien piola, me llaman porque soy una business woman”.

¿Y qué han ideado Nathy y Bradley & Pablo para esta dura canción de hip-hop producida por Pedro Campos, Rafa Arcaute y Fede Vindver? Si la portada de ‘Business Woman’ es puro años 2000, el vídeo lo es más todavía, aunque sin olvidar ecos muy 90s: dentro de una habitación a lo Jamiroquai, presenta un desfile de personajes interpretados por Peluso totalmente demente, que cuando no recuerdan a Missy Elliott, lo hacen a Marilyn Manson. ¿Y es el final un homenaje al vídeo de ‘Bound 2’ de Kanye West?