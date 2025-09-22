Nathy Peluso cierra la era ‘GRASA’ con dos conciertos especiales

‘GRASA‘ fue uno de los Mejores Discos de 2024 y una de las presentaciones más espectaculares que hemos visto en festivales de todo el país. Justo cuando celebrábamos su nuevo single junto a Mon Laferte, Nathy Peluso anuncia dos conciertos especiales con los que cerrará esta era.

Serán dos citas muy esperadas en España, con las que la ganadora de 5 Latin Grammys pondrá el broche de oro a esta aclamada gira mundial. Serán dos shows únicos: el 14 de febrero en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 17 de febrero en el Movistar Arena de Madrid.

Las entradas estarán a la venta de manera general el jueves 25 de septiembre a las 10h en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés, desde 50 euros más gastos. También habrá una preventa «Live Nation-S.SMusic» a partir del martes 23 de septiembre a las 12h y otra en Live Nation a partir del miércoles 24 de septiembre a las 10h

Live Nation recuerda que la artista ha agotado entradas en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Londres o París, y que este mes de octubre aguardan Puerto Rico y México. Los conciertos en Madrid y Barcelona serán los últimos de una gira que ya suma más de 40 fechas alrededor del mundo: «Dos noches irrepetibles que cerrarán un capítulo decisivo en la trayectoria de Nathy Peluso, celebrando su madurez artística y su arrolladora fuerza escénica, y consolidándola como una de las artistas más poderosas del directo en la música latina actual».