‘La Tirana’ es el bolerazo de Mon Laferte y Nathy Peluso

En 1967 la cantante cubana La Lupe cantó ‘La Tirana‘, un apasionado bolero sobre la manipulación de un hombre, hoy identificable como un himno sobre el «gaslighting», aunque entonces esta palabra no fuera tan ampliamente usada como ahora.

Rimas como «Para mí es indiferente / Lo que sigas comentando / Si dice la misma gente / Que el día en que te dejé / Fui yo quien salió ganando» describían la libertad de una mujer que había vivido «el peor de los calvarios» pero que era culpabilizada. Ahora, Mon Laferte y Nathy Peluso rinden homenaje a ‘La Tirana’ en su nuevo dueto.

‘La Tirana’ de Mon Laferte y Nathy Peluso no es una versión, sino una canción original que recrea el sonido de bolero latino dramático de la pieza de La Lupe, escrita a medida de dos vocalistas e intérpretes que saben imprimir a la melodía la pasión y fuerza que requiere. Melodía e instrumentación suenan reverentes, sin mayor intención que la de reproducir el poderío de los boleros clásicos.

Mon y Nathy -que firman su primera colaboración- se consuelan mutuamente en esta tragedia romántica sobre dos mujeres «condenadas» a la soledad debido al miedo que suscitan en ciertos hombres. Es la historia clásica del amor machista, respondida desde el punto de vista femenino. Si Mon lamenta que «ese hombre no entiende, que también hay fragilidad en mí», Nathy concuerda, añade que «no hay hombre que se atreva» y ambas lloran sus «problemas de amor», aunque relativizan: «de peores problemas hemos salido». El drama de la canción es tan deliberadamente excesivo que roza lo almodovariano.

En ‘La Tirana’, Mon y Nathy expresan su desamor a los cuatro vientos, pero también lanzan un mensaje de sororidad («esto no va de competencia»), plantean sus requisitos («quiero a alguien seguro y con experiencia») y validan los sentimientos de la otra («te mereces un amor de verdad»). El resultado es un bolero atemporal, para suerte y desgracia de sus autoras.

El videoclip de ‘La Tirana’ fusiona elementos de ‘Cabaret’, ‘Los Caballeros las Prefieren Rubias’ y el mundo del vaudeville, según Sony Music. ‘La Tirana’ formará parte del próximo álbum de Laferte, ‘Femme Fatale‘, que se espera se ponga a la venta a finales de año.

