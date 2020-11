Inés Hernand no tiene líneas rojas: de María Dolores Pradera a Armin Van Bureen

Puede que conozcas a Inés Hernand por dos vías: por un lado es presentadora de Gen Playz, el programa de debate de Playz (la plataforma de streaming de TVE) dedicado a las nuevas generaciones en el que lo mismo se habla de masculinidades tóxicas que de la cultura de la cancelación, y por el otro, es una conocida «instagrammer» cuyos divertidos stories -en los que analiza la actualidad, entre otras cosas- pueden hacen que te mueras de la risa. Inés nos descubre la música de su vida.

¿Tienes canción favorita de todos los tiempos o alguna que nunca jamás te haya dejado de acompañar?

La más reproducida y con más cariño de hacerlo: ‘Everybody’s Trying to Be My Baby’ de los Beatles.



¿Una canción que te haya obsesionado últimamente?

‘Bobbi’s Second World’ de The Orielles.



¿Alguna canción que asocies a un recuerdo infantil?

‘YMCA’ de los Village People.



¿Qué canción odias con toda tu alma?

Cualquiera de Sinkope. Saco el antidisturbios que llevo dentro.



¿Qué disco es el que más has escuchado últimamente?

‘Fine Line‘ de Harry Styles y ‘Manic‘ de Halsey… en plan obsesivo y de forma completa.





¿Qué disco marcó tu adolescencia?

‘Stadium Arcadium’ de Red Hot Chili Peppers.



¿Sigues comprando discos? En caso afirmativo, ¿cuál fue el último y en qué formato?

La verdad es que no. Solo los de colegas. El último, ‘Darle la vuelta’ de La Pegatina, formato CD.



¿Cuál es tu plataforma favorita para escuchar música ahora mismo? Por ejemplo, al margen de Spotify/Apple Music, ¿escuchas discos enteros en Youtube?

Nada de nada, soy más básica que el mecanismo de un calcetín: Spotify. Soy accionista desde 2010… multiplica a 10 euros por 12 meses, 120 euros x 10 años… 1200 euros. Lol. Un sueldo literal.

¿Alguna canción o recuerdo musical que te una al equipo de Gen Playz?

Cada día canto una al entrar y semanalmente comentamos Darío y yo las «news» musicales así más relevantes, entonces no hay algo concreto. Pero la que me pilló escuchando a saco cuando entré y que creo que vincularía porque uno de los creativos es gallego (Iago, desde aquí un beso) es ‘Fisterra’ de Baiuca.



¿Y al equipo de tu show ‘Ni puta gracia’?

Nuestra propia canción… Se llama ‘Ni Puta Gracia’ (sorpresa, sorpresa), le pusimos algo de letra, la terminó de apañar, la arregló y la compuso Adrià Salas de La Pegatina y la produjo Arnau Emlan… Es rumbera y dice cosas tan bonitas como “me creo eficiente de lunes a viernes, y el fin de semana me fumo unos verdes; yo ligo con memes y nunca desisto, me clavan un visto por listo”. Poesía pura, como puedes deducir. La cantamos fatal, por cierto.

¿Qué opinas del supuesto revival del vinilo o peor aún, del cassette? ¿Es puro postureo o te interesa especialmente?

Pues me parece la mejor forma de comprometerte con la producción de un artista en muchos niveles… respetas la obra de una forma diferente. La realidad es que nuestro grado de vínculo en Spotify o la de turno es nulo, en cambio con un vinilo, si la peña se hace la snob, pues OK, pero estás dando valor y ayudando a la industria, que honestamente, buena falta le hace en estos momentos.

¿Alguna actuación vocal que te guste en particular?

‘Where Did You Sleep Last Night’ de Nirvana en el ‘Unplugged’ del ’93 en Nueva York. La pienso y me desmayo.



¿Tienes videoclip favorito o uno que te guste mucho?

Es de otro planeta ‘Alejandro’ de Lady Gaga.



¿Algún concierto que recuerdes con especial cariño?

Todos los de los pueblos de Madrid me flipaban… Hacíamos ruta para ver a Reincidentes, Boikot, Porretas, Canteca de Macao, Lagarto Amarillo, Ska-P, Mago de Oz… pero por la «full experience» de la botellonada previa y porque era una época en la que lo único que te preocupaba era la carcasa de tu Nokia 3310.

Pero en plan simbólicos a muerte, me parecen el de ‘2 Son Multitud’ de Andrés Calamaro y Fito y Fitipaldis en 2008 en Leganés y el de Justin Timberlake en el T-Mobile Arena en Las Vegas en abril de 2018. Curiosamente, los dos con mi mejor amiga en momentos claves vitales.



¿Alguna canción que, en algún momento, te haya avergonzado que te guste o no existe tal cosa como el “guilty-pleasure”?

Es que yo no me avergüenzo ni un poco, porque en una misma lista mía encuentras a María Dolores Pradera y a Armin Van Bureen, y como para mí la música está para dar alegría al alma, te puedes permitir todas las licencias que quieras. No hay líneas rojas en la música. Es de los pocos artes que todavía respiran cierta libertad.

¿Qué necesita una canción para ser perfecta?

Un buen momento para escucharla. Todas lo son en un sentido u otro :)

Un remix que te haya vuelto loca.

El «mash-up» de DJ’s Froms Mars del ‘Revolver’ de Madonna vs ‘Tainted Love’… mmmm… ¿me explicas?