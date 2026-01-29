Netanyahu y una Thatcher zombi, en lo nuevo de KNEECAP

Mientras la Fiscalía británica estudia reabrir el caso por «terrorismo» contra Mo Chara, rapero de KNEECAP, alegando que la demanda se archivó por un error técnico, el grupo irlandés continúa su carrera y anuncia nuevo disco: ‘FENIAN’.

El 24 de abril podremos escuchar este álbum, producido por Dan Carey, que traerá un sonido más industrial y apocalíptico, según la nota de prensa, acorde con los tiempos actuales. El disco volverá a estar cargado de discurso político: uno de sus cortes se llama directamente ‘Palestine’, y la portada retrata a un hombre cubierto con un pasamontañas con los colores de la bandera irlandesa y los ojos tapados, como si hubiera sido secuestrado.

‘FENIAN’, explica KNEECAP, es un término irlandés que originalmente «nombraba a guerreros de la mitología irlandesa» y que «posteriormente fue usado como insulto hacia los irlandeses». KNEECAP recupera la palabra para describir a la disidencia frente al poder; con ella pretenden «nombrar a cualquiera que diga la verdad al poder».

‘Liars Tale’, el primer avance de ‘FENIAN’, anticipa ya el oscuro sonido del álbum, apoyándose en una producción musical enérgica y vociferante que recuerda a Prodigy. Probablemente nunca hayamos escuchado a Mo Chara y Móglaí Bap tan engorilados.

Tampoco se puede pasar por alto que la letra de ‘Liars Tale’ incluye una mención directa a Benjamin Netanyahu, al que KNEECAP compara con excremento de vaca, que sería usado «mejor como abono para agricultores». El videoclip, por su lado, cuenta con el cameo de una Margaret Thatcher zombie, sugiriendo que sus ideas neoliberales y autoritarias han vuelto.

