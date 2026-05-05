Duelo y memoria: el precioso «adiós» de KNEECAP y Kae Tempest

El disco de KNEECAP es uno de los más explícitamente políticos del año, pero el trío irlandés formado por Mo Chara, Móglaí Bap y DJ Próvaí decide cerrarlo en un tono notablemente personal: ‘Irish Goodbye’ es la despedida a una madre fallecida a la que han quedado cosas que decir, como sugieren frases como “this is every little thing that I didn’t get to say to you” o “You left a letter I didn’t get a chance to respond”, añadiendo una dimensión de culpa a la historia.

‘Irish Goodbye’ es un tema construido sobre baterías de hip-hop, melancólicas notas de piano y sintetizadores que evocan trayectos nocturnos en coche de noche, en algunos puntos obteniendo texturas similares a ‘Streets of Philadelphia’ (1993) de Bruce Springsteen.

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Interpretada mayormente en irlandés, lo cual no resta potencia emotiva a la canción en absoluto, para quien no entienda el idioma, la Canción Del Día de hoy incluye un emotivo verso en inglés de Kae Tempest, el esencial artista de spoken word británico, resultando un tema absolutamente precioso en conjunto.

La imaginería típicamente irlandesa -“Botanic”, “Bally Owen”, “concertina”, pubs- arraiga el tema en una cultura específica, quizá funcionando como un ancla de estabilidad dentro de una vida marcada precisamente por todo lo contrario.

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Y aunque la despedida a un ser querido resulta tan universal como las expresiones de “amor eterno” presentes en la letra, la historia es más compleja de lo que parece, al abordar una vida marcada por dificultades de salud mental, con posibles alusiones a autolesiones o al suicidio. En ese contexto, Tempest asume el papel de dar voz a esos aspectos más difíciles y dolorosos de la existencia de esa persona, quizá no siempre fáciles de afrontar para el hijo.

