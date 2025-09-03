La rave de Kneecap, un Orbital y una Derry Girl

Kneecap han sido noticia este verano porque su apoyo a Palestina y su condena al Ejército de Israel le está costando un juicio por terrorismo a uno de sus miembros. Recientemente, Mo Chara fue recibido como un héroe cuando acudió a declarar en los juzgados.

Por supuesto su carrera musical continúa tras su álbum ‘Fine Art’, que presentaron con enorme éxito en Bilbao BBK Live y volverán a hacer este otoño en Europa, sin parada en España, y con casi todo agotado. El 10 de octubre publicarán un single de doble cara A que incluirá el ya conocido ‘THE RECAP’ que estrenaron en Glastonbury, y este ‘Sayōnara’ que es la Canción del Día hoy.

‘Sayōnara’ es una colaboración con Paul Hartnoll, conocido por ser un pionero de la electrónica noventera a través de su banda Orbital. Así, la producción es un taladro de beats y sintes que pululan entre el trance y la cultura rave, de la que tanto se ha hablado este año a raíz de la película ‘Sirat’. Se ha buscado realizar un homenaje a la escena de Belfast durante los años 90.

PIAS España nos pasa la traducción de esta letra de la banda irlandesa al inglés, en lo que parece un himno de liberación sobre «subir el bajo más y más alto», «quitarnos los tops y entregarnos al trance» o «bailar hasta por la mañana desde el principio de la noche». Dice, también: «no importa la policía, les pagaremos por adelantado».

Además, su vídeo dirigido por Finn Keenan y protagonizado por Jamie Lee 0’Donnell de la recomendable serie de comedia ‘Derry Girls‘, cumple. O’Donnell interpreta a una oficinista, un poco aburrida en su presentación de informes y gráficos, hasta que empieza a ver encajes y arneses entre sus compañeros de trabajo.

La actriz ha dicho que el rodaje fue muy divertido y que es muy fan de Kneecap. En el vídeo aparece un plano en que conduce un todoterreno con la pintada «Free Mo Chara», el gran grito de guerra para su liberación de cargos.

El director ha recordado que las raves eran espacios a los que «católicos y protestantes iban a bailar juntos», por lo que para ellos es un símbolo de hermandad. Gracias a Jerome en el foro de novedades por el aviso.

