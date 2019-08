‘Derry Girls’ sigue siendo desternillante en su 2ª temporada (y sigue dignificando a Cranberries)

“¡Eres una Derry Girl!” es la frase más emocionante que se escucha en la segunda temporada de esta comedia de Lisa McGee inspirada en la Irlanda del Norte de los años 90. Es un momento inusualmente lacrimógeno en esta sitcom de 20 minutos y escasos episodios, pero sirve para explicar hasta qué punto los 5 protagonistas adolescentes de la serie han hecho migas entre ellos y también con el público, pese al limitado protagonismo y lo poco que en verdad sabemos de cada uno. La necesidad de pertenencia a un grupo adolescente por encima del individuo.

‘Derry Girls’, que ya nos conquistara con su primera temporada, se ha confirmado este año. Su tratamiento de temas atemporales como el bullying, la aversión a los empollones o los chivatos, el descubrimiento del sexo y las relaciones familiares, se alternan con la nostalgia para todos los que supimos lo que significaron los conciertos de Take That o las canciones de Ace of Base. A través de los bailes que hacer en una boda o las envidias entre vecinos averiguamos también más sobre cómo era Irlanda a principios de los 90, cuando todo el mundo hablaba del IRA, pero evidentemente allí, cada uno tenía que seguir con su vida.

El episodio de vuelta de esta segunda temporada, el de intercambio con los estudiantes “del otro lado de la barrera” es amable, pero el siguiente, el de la llegada de la nueva profesora Ms De Brún, que no, no acaba como ‘El club de los poetas muertos’, es delirante desde que Ms De Brún aparece en escena. Y es que además de un guión brillante y atrevido, ‘Derry Girls’ es ese tipo de comedia que sabe hacer reír tan solo con un plano y un uso imaginativo de la fotografía. Se comprueba con la Hermana Michael: cada vez que aparece, no puedes evitar una carcajada.

Mención especial para el tratamiento que la serie ha seguido dando este año a la música de The Cranberries, el mismo que le dio con Dolores O’Riordan en vida. El primer capítulo de ‘Derry Girls’, que arranca con ‘Dreams’ y la utiliza de manera reiterada, se emitió una semana antes del fallecimiento de la artista. Después, se han usado otros temas suyos como ‘I Can’t Be With You’, ‘Ode to My Family’, y de manera absolutamente magistral, y -contra todo pronóstico- cómica, ‘Zombie’. Cranberries han hablado este año sobre la serie, recordando, como también hizo Michael Stipe de R.E.M. a su muerte, el desconocido sentido del humor de Dolores. El batería Fergal Lawler indicaba: “‘Derry Girls es fantástica. Recuerdo decirle a Dolores que la viera, la vio y la encontró divertida”. En otra entrevista el guitarrista Noel, curiosamente posterior, dice no tener conciencia de que Dolores llegara a ver ‘Derry Girls’, pero afirma que le habría encantado: “‘Derry Girls’ es como un anuncio de Cranberries. Representa absolutamente el sentido del humor de Dolores. Le habría encantado, sobre todo la Hermana Michael. Ese episodio en el que sale en un autobús leyendo ‘El exorcista’… Dolores se habría partido de risa”. Y no, no es la única… 8,5.