Desestimado el cargo por terrorismo contra KNEECAP

El caso por terrorismo contra el rapero de KNEECAP, Liam Óg Ó hAnnaidh, ha sido desestimado debido a un error técnico en el procedimiento judicial. Según ha explicado el juez, Paul Goldspring, la acusación fue presentada desde el principio de manera incorrecta, por lo que ahora ha sido calificada como «ilegal» y «nula».

“Considero que estos procedimientos no se iniciaron en la forma correcta, ya que carecían del consentimiento necesario del DPP (Director de Procesamientos Públicos) y del AG (Fiscal General) dentro del plazo legal de seis meses», ha señalado el letrado.

Liam, cuyo nombre artístico es Mo Chara, había sido acusado de promover el terrorismo alzando una bandera de Hezbolá durante un concierto.

Mo Chara ha negado el cargo desde el inicio y lo ha calificado de político. A la salida de los tribunales, ha celebrado el fallo: Este proceso nunca fue sobre mí. Nunca fue sobre amenazas al público. Nunca fue sobre terrorismo. Siempre fue sobre Gaza, sobre lo que ocurre cuando te atreves a alzar la voz. Sus intentos de silenciarnos han fracasado porque nosotros tenemos razón y vosotros estáis equivocados».

Daniel Lambert, abogado de Liam, ha aplaudido también la decisión: “Hemos ganado. Liam Óg es un hombre libre. Dijimos que lucharíamos contra ellos y ganaríamos. Lo hicimos (dos veces). Kneecap no tiene cargos ni condenas en ningún país, jamás. La represión política ha fracasado. Kneecap está del lado correcto de la historia. Gran Bretaña no».

Michelle O’Neill, primera ministra de Irlanda del Norte, ha mostrado su apoyo a Mo Chara, afirmando que “estos cargos formaban parte de un intento calculado de silenciar a quienes se levantan y denuncian el genocidio israelí en Gaza». Según O’Neill, “Kneecap ha utilizado su plataforma en escenarios de todo el mundo para denunciar este genocidio, y es responsabilidad de todos nosotros seguir alzando la voz y oponernos a la injusticia en Palestina».

KNEECAP es uno de los fenómenos musicales del momento salidos de Irlanda, y acaba de ser confirmado en la programación de Primavera Sound 2026.