The Cure, Doja Cat, el regreso de The xx, My Bloody Valentine, Gorillaz… encabezan el cartel de Primavera Sound 2026, que se celebra días 4, 5 y 6 de junio en el Parc del Fòrum. JENESAISPOP es media partner.

Massive Attack y Skrillex aparecen también entre los primeros nombres confirmados en el anuncio publicado hoy, junto a Lola Young, Mac DeMarco, Ethel Cain, PinkPantheress, Big Thief, JADE, Blood Orange, Ravyn Lenae, MARINA o Guitarricadelafuente.

- Publicidad -

Engrosan el cartel nombres como Alex G, Dijon, Men I Trust, Wet Leg, Oklou, Ralphie Choo, Depresión Sonora, Peggy Gou, Rusowsky, Ashnikko, Amaarae, Slowdive, Father John Misty, Little Simz, Viagra Boys, Smerz, Caroline (la banda británica) o Merzbow.

La venta general comenzará el 30 de septiembre a las 11 horas. En esta fase, el abono general tendrá un precio de 350 euros + tasas, mientras que el abono VIP mantendrá el precio de 545 euros + tasas. Toda la información sobre las diferentes modalidades de entradas está disponible en la web del festival.

- Publicidad -

Entre las ausencias destacadas, las de Lorde y Rosalía, favoritas del festival, y cuya presencia muchos asumían dado que presentan nuevo disco. Tampoco traerá Oasis a Primavera Sound su gira de regreso.

