JADE / THAT’S SHOWBIZ BABY!

Parte de la gracia del pop es el éxito y por tanto, depende directamente de los entresijos de la industria musical de cada momento. «Pop» viene de «popular», al fin y al cabo, y el musicólogo británico Simon Frith definía este tipo de música como «una cuestión de empresa, no de arte». Con los sinsabores que la lucha por buenas cifras deja, es que JADE de Little Mix ha construido una carrera en solitario interesante. ‘THAT’S SHOWBIZ BABY!’ es el disco de pop perfecto o casi, que siempre esperaste de Geri Halliwell o Mel C, sobre todo porque tiene mucho de esa amargura de «no estar consiguiéndolo».

Su «rollout» ha sido espectacular. El año pasado se lanzaba ‘Angel of My Dreams‘, una canción en la que JADE se dirigía a la industria: esta y nadie más es el «ángel de sus sueños». El tema analiza su relación amor/odio con mánagers y demás, después de que la persona que la contrató para una discográfica, desapareciera. Es especialmente significativa la frase «selling my soul to a psycho», pues es un dardo a Simon Cowell, quien fichara a Little Mix al participar en el ‘Factor X’ británico: su sello se llamaba sin ninguna vergüenza Syco Music.

Aparte de una canción meta, ‘Angel of My Dreams’ es una producción muy loca con cambios de ritmo y recovecos. Su vídeo contiene referencias a Mariah Carey, Victoria Beckham, Christina Aguilera, Kylie Minogue, Madonna y Lady Gaga, además de un cameo cruzado con Grian Chatten de Fontaines DC, absurdo como toda la composición en sí. La proclamamos una de las 20 mejores canciones de 2024, pero en realidad tenía que haber sido top 10.

‘IT girl‘ es su continuación natural en el álbum. Si ‘Angel of My Dreams’ se abría de manera improbable con un sample de ‘Puppet on a String’ de Sandie Shaw, ‘IT girl’ vuelve a referenciar aquel clásico para decir: «no soy tu muñeca, ni una marioneta», solo que en un entorno más club, un poquito Azealia Banks, entre el house y el rap, bajo los mandos en esta ocasión de Cirkut y Lostboy.

Salvo algún baladón como el desgarrado ‘Natural at Disaster’ o ‘Silent Disco’, el electropop es el género que reina en el álbum, a través de producciones desarrolladas junto a Mike Sabath, Grades y MNEK, entre otros. ‘Plastic Box‘, escrita tras el hallazgo de unas viejas cartas que producen tremendo ataque de celos, es una de las mejores y más bonitas. Raye aparece en los créditos de ‘FUFN (Fuck U For Now)’, un tema sobre discutir por una tontería, y Tove Lo en los de ‘Lip Service’, sobre sexo oral.

‘Fantasy‘ es un homenaje a las ambientaciones que hicieron famosa a Donna Summer, y lo curioso es que JADE se ha puesto disfrutona hasta cuando ha escrito un tema sobre la delicada salud de su madre. Aunque no lo creas, el trallazo de electropop que es ‘Unconditional’ está dedicado a eso. «Si tan solo mi amor pudiera servirte de medicina…», lamenta.

‘THAT’S SHOWBIZ BABY!’ no es un álbum tan loco como prometía ‘Angel of My Dreams’: hacia su mitad es generoso en temas de tintes R&B que remiten o bien a Beyoncé (‘Midnight Cowboy‘) o incluso a FKA twigs (‘Self Saboteur’, ‘Glitch’). La gran sorpresa de la segunda mitad -lo único que desconocíamos hasta ahora- la da en penúltimo lugar un sample de las Supremes que tiene toda la razón de ser. JADE quería ser famosa desde pequeña y junto al productor Mike Sabath pasó un tiempo buceando en grabaciones suyas en las que aparece versionando hits en concursos locales y otras formas de talent shows.

No siempre ha sido un camino fácil, pues de pequeña la artista sufrió bullying, racismo y desórdenes alimenticios. ‘Glitch’, de hecho, habla sobre el síndrome del impostor. Documentándose sobre su propia carrera, un día dieron con un vídeo en el que cantaba ‘Stop! In the Name of Love’ y han podido incorporar aquella grabación infantil en ‘Before You Break My Heart’. Una ilusión para JADE, pues asegura que Diana Ross es su «artista favorita de todos los tiempos». Y es que pese a que el pop no sea más que una «empresa», JADE ha peleado con éxito por darle un sentido.