JADE quiere tu corazón en la ensoñadora ‘Plastic Box’

JADE sigue adelantando el contenido de su álbum debut, ‘That’s Showbiz, Baby!’, que se pone a la venta el 12 de septiembre. El disco suma ya seis singles: ‘Angel on My Dreams‘, ‘Midnight Cowboy‘, ‘Fantasy‘, ‘It Girl‘, ‘FUFN (Fuck You for Now) y ‘Plastic Box’. Es decir, se conoce ya casi la mitad del álbum, que no sale hasta dentro de tres meses.

‘Plastic Box’, el tema que sale hoy, es uno de los mejores. También es uno de los más limpios y pulidos en cuanto a instrumentación. Es la Canción Del Día de hoy.

Con un pulsante beat de electropop y una melodía ensoñadora, ‘Plastic Box’ es el single de JADE que más evoca la esencia de Robyn (‘Dancing on My Own’) o Ariana Grande (‘we can’t be friends’). El productor sueco Oscar Görres, que ha trabajado en ‘Eternal Sunshine‘ y es mano derecha de Troye Sivan, se encuentra detrás de la producción de ‘Plastic Box’, así como GRADES, alias del inglés Daniel Traynor, colaborador de NAO o Dua Lipa.

El secreto de ‘Plastic Box’ es su contención. La producción es sutil y elegante, y la melodía, lejos de estallar, permanece en un estado de ensoñación suspendida. En ese sentido, es la antítesis de ‘Angel of My Dreams’, pero igual de efectiva.

‘Plastic Box’ narra una historia de celos e inseguridad de JADE hacia el pasado romántico de su pareja. JADE pide guardar el corazón de esa persona en una «caja de plástico» para ser la única propietaria de ese amor, pero sabe que ese deseo es «irracional e imposible». Sin embargo, no deja de doler. En ‘Plastic Box’, ese sentimiento suena agridulce y maravilloso.