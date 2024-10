El nuevo single de JADE es una ‘Fantasy’

La carrera de Jade Thirlwall -una de las integrantes de Little Mix- en solitario es una de las mayores sorpresas de 2024. Su primer single, ‘Angels of My Dreams‘, ha sido un soplo de aire fresco, y el siguiente, ‘Midnight Cowboy‘, ha sido más experimental todavía. El tercero es un tema llamado ‘Fantasy’ que tampoco es exactamente lo que esperas.

‘Fantasy’ es otra de esas canciones de pop recubiertas de lentejuelas y purpurina que se inspiran en las producciones disco de finales de los 70 e inicios de los 80. Sin embargo, no es la típica grabación de disco-pop procesado al uso, sino que recupera la magia de la verdadera música disco. Sabe a Donna Summer y también tiene algo de Jessie Ware o de Jungle.

La mención a Donna Summer no es casual, pues ‘Fantasy’ es una invitación a la sensualidad y, en concreto, a la realización de las propias «fantasías» sexuales. Es la Canción Del Día para hoy sábado.

Se podría decir que ‘Fantasy’ es una oda al kink: Jade canta que «si a ti te gusta raro, a mí me gusta extraño», aboga por vivir el «placer» sin «vergüenza», clama que «podemos ir todo lo lejos que queramos, podemos ser raros» (ella canta la palabra «bizarre») y promete «contarte todos mis secretos y llevar a la realidad toda esas cosas locas» que le gustan.

Para llevar esta «fantasía» al mundo visual, Jade ha contado con nada menos que David LaChapelle. El vídeo es un homenaje a Soul Train en el que Jade se dedica a cantar en el escenario mientras el público baila. Pero hay plot twist y tiene un nombre: ‘Carrie’.