De ‘Factor X’ al mundo, Little Mix es una de las exportaciones musicales británicas más exitosas de la última década. Su repertorio de éxitos -entre ellos 5 singles número 1- ya da para un «grandes éxitos», y ‘Between Us’ sale hoy acompañado de 4 canciones nuevas, pero sin una de las integrantes originales de Little Mix, Jesy Nelson, que el año pasado abandonaba la formación para centrarse en su salud mental y el pasado mes de octubre lanzaba su primer single en solitario.

JENESAISPOP tiene oportunidad de charlar, vía Zoom, con el trío formado por Leigh-Anne Pinnock, Perrie Edwards y Jade Thirlwall unos días antes de que se edite ‘Between Us’. Es curioso ver a las tres en un contexto tan completamente natural y desenfadado, sin el maquillaje y atuendos espectaculares, sin la fantasía en general, que suelen presumir en los videoclips y las alfombras rojas. Visten sudadera y dos de ellas acaban de ser madres, por lo que durante la entrevista se escuchan puntuales llantos de bebé de fondo.

Leigh-Anne, el otro día vi el último programa de RuPaul’s Drag Race UK y eras la persona invitada en el jurado. ¿Cómo fue la experiencia?

Leigh-Anne: «Me encantó. Es más impresionante estar en el programa que verlo desde casa, todo por todas partes brilla y te deslumbra. Me gustó mucho vivir el lip-synch en directo y poder ponerme ese pedazo de vestido que llevaba».

¿Quién es el diseñador?

Leigh-Anne: «Moschino».

¿Las tres veis DragRace?

Perrie: «Yo nunca lo había visto antes. Con Jade llegué a ver algún programa cuando estábamos de gira en Estados Unidos pero nunca me he sentado a verlo de verdad, aunque no sé por qué porque estoy segura de que me encantaría».

Jade: «Yo lo empecé a ver en Estados Unidos. Estoy obsesionada con la versión británica pero una de mis ediciones favoritas es de la americana, la que ganó Bianca del Rio. Soy súper fan».

¿Habéis visto la versión española?

Jade: «Todavía no. Es una de las pocas ediciones de DragRace que no he visto, pero estoy familiarizada con algunas de las reinas porque las he visto en las redes sociales, y he escuchado muy buenas cosas sobre el programa. Lo veré. ¿Está en Netflix?».

Creo que no, solo se puede ver en una plataforma española.

Jade: «En cualquier caso la veré. Hay tantas ediciones que es difícil ponerse al día».

Vuestro nuevo disco es un recopilatorio. ¿Qué es lo más valioso que habéis aprendido en estos 10 años de carrera?

Perrie: «Que nuestra amistad es lo más importante que tenemos. Es clave. Y que es importante trabajar duro. Nosotras nos lo hemos currado para llegar adonde hemos llegado, lo cual puede ser muy difícil de conseguir en una industria tan dura como esta. Hemos aprendido que nadie se preocupará por nosotras más que nosotras mismas. Somos una piña y siempre nos apoyamos las unas a las otras».



¿Recordáis escuchar recopilatorios de pequeñas?

Jade: «Yo me acuerdo de los CDs de ‘NOW'».

Leigh-Anne y Perrie: «¡¡Sí!!»

Jade: «Y recuerdo que uno de mis recopilatorios favoritos se llamaba «Pop Princesses»».

Leigh-Anne y Perrie: «¡¡Dios mío, sí!!»

Jade: «¿Os acordáis? Era un recopilatorio que reunía canciones de todas las princesas del pop del momento: Sugababes, Avril Lavigne, Kelly Clarkson, Beyoncé, Rihanna, Christina Aguilera… Estaban todas. Era el la recopilatorio de princesas del pop definitivo. Estaba obsesionada».

Perrie: «Personalmente cuando escucho a algunos artistas siempre me pongo sus grandes éxitos: los «greatest hits» de Céline Dion, los «greatest hits» de Shania Twain, los «greatest hits» de Britney Spears».

Leigh-Anne: «Los «greatest hits» de Mariah Carey».

Perrie: «El de Mariah Carey me lo ponía todas las noches».

Los 25 números 1 de Mariah Carey.

Little Mix: «¡Ese!»

Los discos de grandes éxitos están de moda otra vez, ¿no?

Perrie: «Y para sacar uno tienes que haber tenido una carrera larga. No es tan habitual que una girl band como nosotras saque un grandes éxitos. Para mí es increíble. Es una manera de saber que has triunfado».

Anastacia sacó un «greatest hits» cuando solo llevaba tres discos a sus espaldas, y su carrera no ha sido la misma desde entonces.

Perrie: «Es una de mis artistas favoritas. Justo ayer estaba hablando de ella».

Jade: «Para nosotras tiene sentido sacar un recopilatorio porque llevamos 10 años de carrera, hemos sacado un montón de singles».

«Es importante no perseguir continuamente la idea de obtener un número 1»

Las canciones nuevas están desperdigadas a lo largo del disco, no están ni al principio ni al final. ¿Esta decisión se debe a que confiáis en que también son “hits”?

Jade: «Sí, las cinco canciones son potentes. Nosotras siempre nos hemos enorgullecido de no meter relleno en nuestros discos y este caso es igual. Nos gustan que las canciones nuevas estén mezcladas con las viejas en el álbum porque todas ellas encajan las unas con las otras. Queríamos que la gente percibiera que en el disco todos los singles tienen la misma importancia, y los temas nuevos también».

¿Cuál es vuestro criterio de cara a grabar canciones? ¿Cómo habéis preservado el «sonido Little Mix» a lo largo del tiempo?

Leigh-Anne: «Tiene que ser una canción que te empodere. Nunca escribimos una canción que no te haga sentirte bien o no te eleve los ánimos. Si lo consigue, es una canción de Little Mix. Nosotras queremos hacer sentir bien a la gente. Y nuestras canciones tienen que empoderar… y también ser un poco descaradas. Las canciones nuevas del disco tienen esa actitud».

En el álbum hay una balada, la que da título al disco. Yo cuando pienso en Little Mix no me vienen muchas baladas vuestras a la cabeza. ¿Os apetecía explorar este formato?

Perrie: «Nos encantan las baladas. En cada disco metemos al menos una o dos, pero solo hemos sacado una de single, ‘Secret Love Song’. ‘Between Us’ es una canción de amor para nosotras, habla sobre nuestra amistad y sabemos que cuando la cantemos en directo nos va a ser difícil hacerlo sin llorar. Es una canción que significa mucho para nosotras y los fans la van a adorar».

Leigh-Anne: «Y no olvides el vídeo. ¡Es precioso!»

‘Sweet Melody‘ ha sido vuestro primer número 1 en Reino Unido en 4 años. ¿Cómo os sentisteis con la noticia? ¿Os interesan especialmente este tipo de logros?

Jade: «Es importante no perseguir continuamente la idea de obtener un número 1. Al principio de nuestra carrera nos preocupábamos por conseguir números 1, pero ahora creemos que, si la canción se sigue escuchando con el paso del tiempo, aunque no sea número 1, es incluso mejor. El número 1 de ‘Sweet Melody’ significó mucho para nosotras porque sucedió en el momento en que cumplíamos diez años de carrera. El significado de ese número 1 es lo más importante para nosotras».

¿Cómo habéis vivido los cambios de tendencias musicales en esta década? Vuestra música los refleja de cierta forma: escuchas ‘Wings’ y piensas en 2011, ‘No More Sad Songs’ y es puro tropical pop.

Jade: «Little Mix siempre se ha adaptado a los nuevos tiempos sin dejar de sonar a Little Mix. Esta es una de las razones por las que hemos superado el paso del tiempo. Aunque cuando sacamos los primeros singles de cada disco siempre nos aseguramos de que no se parezcan a nada de lo que suene en la radio en ese momento. Es difícil adivinar qué va a funcionar y qué no, y más aún encontrar el equilibrio perfecto entre adaptarte a los tiempos y no perder tu esencia como artista. Creo que nosotras lo hemos conseguido».

«Hemos superado el paso del tiempo»

¿Cómo veis las listas de éxitos actuales? ¿Qué estilos pensáis que predominan?

Leigh-Anne: «No presto mucha atención a las listas de éxitos, ni siquiera las entiendo. Supongo que hay de todo, pero a mí me gusta lo que me gusta y tiendo más a escuchar música de la vieja escuela. No soy necesariamente una gran conocedora de las listas de éxitos».

Perrie: «Yo voy por fases también. Hay días que solo escucho lo que triunfa en listas y otros en los que solo escucho música de la vieja escuela. Últimamente no les he prestado demasiada atención».

Las tendencias varían en cada país. En España el 90% de lo que triunfa es el reggaetón.

Leigh-Anne: «¡Me encanta el reggaetón!».

¿Qué canción de vuestro repertorio os da pena que no haya sido single?

Todas a la vez: «‘Wasabi'».

¿Por qué?

Jade: «Queríamos que ‘Wasabi’ fuera uno de los singles de ‘LM5‘ pero, por una serie de circunstancias relacionadas con el cambio de sello, al final no pudo serlo. Es realmente desafortunado. De hecho, ‘Wasabi’ tiene más reproducciones que algunos singles de ese disco y cuando la tocamos en directo la gente se vuelve loca».

A mí me gustan mucho vuestras canciones más 60s, como ‘Love Me Like You’. ¿Os interesa especialmente esta faceta de vuestra música?

Perrie: «Nos gusta explorar todo tipo de sonidos. Lo bueno de estar en una girl band es que puedes hacer cosas diferentes. Nos encanta experimentar, sobre todo cuando lo hacíamos en los primeros discos».

Las colaboraciones con otros artistas también están incluidas en el recopilatorio, como las de Galantis, Anne-Marie o CNCO. ¿Creéis que también forman parte de la historia de Little Mix? ¿No queríais hacer un recopilatorio solo de vuestras canciones?

Jade: «Estamos muy orgullosas de todo lo que hacemos, sea una colaboración o no. Y ‘Heartbreak Anthem’ lo petó, no nos lo esperábamos».