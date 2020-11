¿Puede ‘Sweet Melody’ ser la mejor canción de Little Mix?

La redacción de JNSP os ofrece una opinión a favor y otra no tanto sobre el último hit de Little Mix.

«‘Sweet Melody’ sube esta semana al número 3 de las listas británicas. No es su primera semana en lista ni era el primer single de su último disco, lo que significa que está siendo un «grower», que ofrece algo que no estaba ahí antes. Escuchada al lado de ‘Shout Out to my Ex’ en cualquier plataforma de streaming con lo más oído del grupo, evidencia la evolución de las artistas. Si antes Little Mix tenían el sambenito de sonar un tanto chillonas y triunfitas, en ‘Sweet Melody’ han sofisticado su propuesta, ofreciendo una producción mucho más elegante, más cerca de Sugababes que de Girls Aloud. Hay muchas canciones que abusan de un buen «doo-roop-doo-roop-doo-roop» o tarareo similar, pero esta es mucho mejor que ‘Head and Heart’ de Joel Corry y MNEK porque ofrece más cosas aparte de eso: tiene un buen estribillo aparte y el tarareo tiene su sentido argumental, su lado «meta», pues representa la moto que les ha vendido un chico, que también era músico: «solía cantarme dulces melodías, pero el día en que me hizo mal, la canción ya no pudo seguir y seguir». Un tema de empoderamiento, por tanto, tras su liberación de Simon Cowell». Sebas E. Alonso.

«Little Mix han firmado un puñado de estupendos singles a lo largo de los años. ‘Salute’ era el más Beyoncé, ‘Shout Out to My Ex’ el más Mumford & Sons, ‘Black Magic’ el más ochentero… Sus mejores canciones podían mirar tanto a las girl groups (‘Love Me Like You’) como a los ritmos caribeños de moda (‘Touch’) sin dejar de sonar a ellas mismas. En ‘Sweet Melody’ parecen confluir ambos mundos aunque con resultados menos interesantes. El tarareo de la melodía me suena como metido con calzador y me separa totalmente de la fantasía que la canción debe ofrecer, y por alguna razón el estribillo no me termina de convencer. Me suena a Little Mix en piloto automático. Las chicas lo han hecho mejor hasta en cortes más desconocidos como ‘You Gotta Not’… De los singles de ‘Confetti’, me quedo mil veces más con ‘Not a Pop Song’.» Jordi Bardají