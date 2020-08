MNEK se desquita de su ristra de «flops» con un macrohit con Joel Corry

MNEK, que había de ser una de las revelaciones de la última década en la música británica, ha tenido sus más y sus menos con el éxito comercial. Tras escribir para otros, lo cual no está nada mal si esos otros son Dua Lipa (‘IDGFA’), Zara Larsson (‘Never Forget You’) o Beyoncé (‘Hold Up’), y lanzar multitud de temas sueltos, su gran debut ‘Language’ fue un absoluto fracaso en las listas, algo que se tomó con humor hablando de «triple plexiglás» y «cacahuetes». Ahora ha podido desquitarse con un macrohit en Reino Unido junto a Joel Corry que ya lleva 3 semanas en el número 1 oficial de singles. Es en las islas por tanto la canción del verano, o casi.

‘Head & Heart’ es un tema que trata de controlar las emociones propias cuando nos acercamos a caer en las redes del amor, y de ahí viene el leit motiv de la composición: «mi corazón hace ba-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-dum». Casi tan martilleante es el estupendo ritmo house de la canción, en la línea de lo que su compañero en los créditos de ‘Living for Love‘, Diplo, hizo en la maravillosa e infravalorada ‘Be Right There’, que también logró ser un hit en el top 40 británico, aunque no de este calibre. ‘Head & Heart’ no es tan buena como ‘Be Right There’ pero sí consigue pasar de lo irritante a lo pegadizo en un par de escuchas.

La Official Charts Company falla al indicar que este es el primer número 1 de Uzoechi Emenike, pues al menos estaba acreditado como autor en ‘Need U’ de Duke Dumont, pero lo seguro es que este hit es todo un espaldarazo para el DJ Joel Corry. Hasta ahora conocido por otros hits como ‘Sorry’ y ‘Lonely’ (y por salir en Geordie Shore), ha declarado a Hollywood Life que ‘Head & Heart’ quiere ser un contrapunto para el mal año que llevamos todos: «2020 ha sido un año difícil, así que quería darle a la gente un pelotazo edificante («banger» es la palabra que ha utilizado para ser exactos) que trajera energía positiva. Espero que se convierta en la banda sonora de recuerdos de verano increíbles a lo largo de todo el mundo». Dicho y hecho.



