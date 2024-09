JADE se pone «experimental» en la rítmica ‘Midnight Cowboy’

Con ‘Angel of My Dreams‘ JADE ha demostrado ser una de las pocas artistas de música pop que están haciendo algo interesante o arriesgado en los tiempos que corren. Con este single de debut, de ritmo mutante y producción llena de matices, parece que los instintos pop de Robyn, Annie o Nicola Roberts han sido traspasados finalmente a una nueva generación dispuesta a seguir llevando el pop a nuevos lugares.

JADE, a la que recordarás por haber formado parte de Little Mix, una de las girl bands más exitosas de la historia reciente de Reino Unido, sigue fiel a su misión en ‘Midnight Cowboy’, su nuevo single.

En ‘Midnight Cowboy’ la apuesta se centra en una potente base de corte hip-house sobre la que JADE canta y rapea indistintamente. Las referencias al mundo equino en ‘Midnight Cowboy’, por supuesto aplicadas a un punto de vista sexual, se suceden no solo en la letra («I’m the ride of your life», «Imma show you the ropes») sino también en la producción, que incluye efectos de látigo.

Quizá porque ‘Midnight Cowboy’ NO es el segundo single oficial de JADE, como la artista ha reconocido, sino solo un «regalo» a sus fans para amenizar la espera de su disco, ‘Midnight Cowboy’ presenta un considerable componente «experimental», hasta el punto de que esta palabra aparece en la letra, seguro que de manera nada casual. JADE se pone meta, de nuevo.

Y dentro del evidente contraste que exhibe ‘Midnight Cowboy’ entre su martilleante percusión, que remite a Missy Elliott o a Tinashe, y las vocals etéreas de JADE, destaca el cameo del actor Ncuti Gatwa, que introduce a JADE al «escenario». Rachel Keen, es decir, RAYE, figura en los créditos.