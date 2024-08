De la mendicidad a Britney: las distintas caras del éxito según JADE

El realizador Aube Perrie, conocido por sus clips para Harry Styles (‘Music For a Sushi Restaurant’, ‘Satellite’), narra en ‘Angel Of My Dreams’ una especie de biopic satírico sobre la carrera musical y el ascenso a la fama de la británica Jade Thirlwall.

Con el clip ‘Lucky’ de Britney Spears como principal fuente de inspiración, ‘Angel Of My Dreams’ combina ficción y documental, líneas temporales y espaciales y la aparición de diferentes versiones de la cantante, para armar un relato más o menos biográfico sobre las distintas caras del éxito popular y la industria musical.

La primera secuencia del vídeo es un buen ejemplo de esta estrategia narrativa. En un mismo plano aparece el personaje que hace de asistenta de la cantante, la propia cantante en su versión vagabunda (enfocada mediante un zoom que funciona como brinco temporal) y las imágenes de los vídeos familiares de Jade y del casting de Factor X, donde se hizo famosa.

A partir de ese punto, la narración se acelera a través del montaje y su tono se vuelve más humorístico. El vídeo ironiza sobre la fama y sus peajes, con la cantante convertida en una caricatura de estrella del pop, acompañada de una asistenta explotada que no la soporta y un productor musical -¿Simon Cowell?- que la explota a ella.

En una nueva pirueta narrativa, la Jade sin techo es descubierta por el productor, quien, cual Mefistófeles, la convierte en una superestrella tras firmar un contrato con sangre. El bucle es infinito: productos de usar y tirar con fecha de caducidad.