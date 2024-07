JADE tiene el banger veraniego definitivo con ‘Angel Of My Dreams’

Jade Thirlwall, conocida como JADE en su carrera en solitario, ha lanzado la que es automáticamente una de las mejores canciones de pop del año, y una de las más inesperadas. ‘Angel Of My Dreams’ es el primer single en solitario de JADE tras el «descanso» de Little Mix en 2022. Es la Canción del Día.

Aunque ‘Angel Of My Dreams’ en papel parece un tema de pop al uso de 3 minutos de duración, al darle al play las sorpresas se suceden una detrás de otra. Esta comienza como una emocional y grandiosa balada pop, con la artista británica cantándole a la industria musical y a su relación de amor/odio con ella: «Ángel de mis sueños / Siempre te amaré y te odiaré, no es justo».

Todo cambia a partir del primer verso, en el que queda claro que en realidad ‘Angel Of My Dreams’ es un camaleónico banger de verano. «Solo te importa el dinero / Vendiendo mi alma a un psicópata / Dicen que tengo suerte / Actúa como si tuvieses suerte, cariño», rapea JADE. El videoclip es el perfecto complemento a la canción, condensando toda su carrera musical con la ayuda de 11 looks diferentes y vídeos de su paso por Factor X.

«Quería que la canción sonase caótica», cuenta JADE, y lo consigue con creces. La música no para de cambiar de secciones y tempo, con la virtud de ser capaz de emocionar a la vez. El vídeo incluye un cameo del vocalista de Fontaines D.C., Grian Chatten, que viste con un chándal verde lima, también usado en el vídeo de ‘Starburster’. Chatten está en su brat summer.

Angel Of My Dreams is officially out in the world and I don’t know whether to cry or laugh or shit myself 😂 This song means everything to me – my love/hate letter to the music industry, telling my story from the beginning of my journey to now.https://t.co/7mL8Lri4fS pic.twitter.com/wV3ZQFZ8pZ

— JADE (@jadethirlwall) July 18, 2024