JADE es la ‘It Girl’ de nuestros sueños

JADE abre la playlist de novedades de «Ready for the Weekend» con ‘It Girl’, el enésimo sencillo de presentación de su álbum debut. A lo largo de 2024, JADE -de nombre real Jade Thirlwall- ha sorprendido al mundo al desmarcarse de la estela de la banda que la dio a conocer, Little Mix, con una serie de singles muy frescos y sorprendentes, en especial ‘Angel of My Dreams‘, una de las Mejores Canciones de 2024, pero también ‘Fantasy‘ y su homenaje chic a la música disco.

Su paso por X Factor marca ‘It Girl’, un tema dedicado a la emancipación de JADE. La letra es clara y desafiante en su búsqueda de la independencia: «No soy tu objeto, no soy tu muñeca, no soy una marioneta, a esta perra no la puedes controlar». La última frase que pronuncia JADE en la canción, «es un no para mí», es una referencia directa al jurado del programa.

- Publicidad -

Para contar esta historia de liberación, JADE elige un sonido situado a medio camino entre la melodía eurovisiva y la producción de diseño electropop y electroclash, y se vale de una composición hábilmente deshilvanada, escrita junto a sus colaboradores Cirkut (Kesha, Ava Max) y Lostboy: algo de ‘Padam Padam’ y de Kylie en general tiene esta producción. El videoclip de ‘It Girl’, definitivamente inspirado en X Factor, se estrena a las 11 horas en Youtube.