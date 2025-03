JADE: «Mi filosofía es «más es más», más teatro, más drama»

JADE es la integrante de Little Mix que está desarrollando, de momento, la carrera en solitario más interesante de todas las surgidas de aquella banda, una de las más exitosas de la historia de Reino Unido. ‘Angel of My Dreams’, una producción «loqui» como pocas, ha sido su gran debut, además de una de las Mejores Canciones de 2024. Su presentación en los BRIT, la mejor de la noche.

Otros sencillos como ‘Fantasy’ o el reciente ‘FUFN (Fuck You for Now)’ han seguido poniendo los dientes largos de cara al debut en solitario de Jade Thirlwall, que se anunciará muy pronto. JENESAISPOP ha charlado con JADE por Zoom -dónde si no- sobre el sonido de sus primeros singles, el contenido de su disco o sus ideas para mejorar la salud mental de la industria musical.

En tu actuación de los BRITs pasaban muchas cosas. ¿Cómo encajas dentro de ese caos el segmento de baile del final?

Mi actuación en los BRIT era mi gran momento televisivo. Sabía que disponía de cuatro minutos para demostrar a todo el mundo lo que soy capaz de hacer, así que metí un momento de baile mezclando ‘Angel of My Dreams’ con ‘It Girl‘, y encajé dentro de la actuación otros trucos y cambios de vestuario. Fue un reto porque, además, cantaba en directo. Quería demostrar al público que soy una artista versátil y del «cuanto más, mejor». Además, el escenario de los BRIT permite hacer estas locuras, y yo era consciente de que, si mi actuación era buena, como se subía a Youtube, podía circular alrededor del mundo.

No sé si mucha gente sabe que eres bailarina. Los fans de Little Mix seguro…

Lo que me gusta de mi carrera en solitario es que estoy ganando nuevos fans, gente que quizá conocía Little Mix pero que no sabían tanto de mí como artista.



‘FUFN (Fuck You for Now)’ la escribiste con RAYE hace dos años. ¿Cómo haces para acordarte de las canciones viejas que has escrito? ¿Y qué tiene que tener una canción para que decidas recuperarla?

He compuesto cientos de canciones para este álbum, empecé a escribirlo hace tres años. Es difícil escoger entre tantas, pero sabía que me iba a quedar con «FUFN» porque es una canción potente, me encanta el concepto y, si escribo una canción con RAYE, lo más seguro es que me la quede. En el disco RAYE ha escrito tres canciones. Con cada lanzamiento he sorprendido a la gente, ya sea musicalmente o con los visuales, y «FUFN» es una declaración en sí misma. Sabía que, dos años después, «FUFN» seguiría funcionando.

¿Has tenido que grabar una versión censurada para la radio?

Sí, ‘Forget You For Now’. Hasta yo las confundo (ríe) Me gusta tener una canción así porque con ella demuestro que he evolucionado y que puedo sorprender a la gente.

‘Angel of My Dreams’ fue sorprendente, desde luego. Se echaba de menos que saliera una canción pop fresca e innovadora. ¿Qué tiene esta canción para ti?

Todo el proceso de composición fue muy liberador. Pasé dos años intentando escribir un primer single que fuera un hit. Cuando te metes en un estudio e intentas hacer eso por primera vez es muy duro porque nadie sabe qué es un hit, un tema funciona o no. ‘Angel of My Dreams’ es una canción que me representa, pero lo mejor es que la escribí con personas que pasaban de lo que fuera tendencia. Escribimos los acordes primero, al principio sonaba como una canción de amor, y después la metimos en el caos… Sabía que quería contar mi historia, la de una artista que lleva 10 años en la industria musical y que se siente atrapada en una especie de relación tóxica. Quería hacerlo de una forma divertida y caótica.

Hace 50 años la composición se basaba en escribir melodía y letra, ahora se basa en escribir «hook and track», tienes que dar gancho tras gancho. Tus singles nuevos presentan esta fórmula, ¿no? ¿No te sientes limitada a veces por ese formato?

Depende del compositor con el que escriba. Si compongo en Los Ángeles las sesiones tienen más esa estructura de buscar un hit y de componer para tiktok, y eso me hace sentir limitada porque, al fin y al cabo, yo solo quiero crear música y no quiero sentirme aprisionada por una fórmula. Sin embargo, es una forma de trabajar necesaria porque, al fin y al cabo, estoy fichada en una discográfica multinacional y tengo que sacar música que tenga éxito. Pero cuando compones pensando en buscar un hit, puede ser restrictivo. Yo trabajo mejor cuando no me siento encasillada en un formato de canción concreto.

‘Fantasy’ es lo contrario, ¿no? Me recuerda a las viejas grabaciones de música disco. Es exuberante, no busca el gancho fácil.

En la música disco tienes esa libertad y fluidez, es todo «vibes». He sido afortunada de trabajar con Mike Sabbath, que toca casi todos los instrumentos. Cuando compusimos ‘Fantasy’ estábamos vibrando en el estudio y la canción surgió de manera natural simplemente mientras nos divertíamos en el estudio, sin fijarnos en una estructura concreta. Me inspiraba en las eras disco de Diana Ross y Donna Summer. Las canciones disco pueden ser todo lo largas que quieras, les puedes meter una intro y una sección instrumental en el medio; se prestan a estructuras más libres, y eso como artista me hace sentir liberada, también.

He leído que sueñas con que tu primer disco sea «aclamado por la crítica». ¿Por qué la crítica es importante para ti? ¿Lees prensa musical?

Que la crítica elogie mi disco significaría recibir validación por un trabajo que ha nacido de mi cerebro y de mi corazón. Mi objetivo, y el de mi equipo, es construir una carrera duradera sacando buena música, no solo hits. Y, sobre todo, buscamos tener la oportunidad de dar conciertos en sitios donde con Little Mix nunca pudimos tocar, como Glastonbury (nde: JADE está confirmada en el macrofestival británico). Cuando digo que quiero que mi disco sea bien recibido para la crítica me refiero a que deseo que se me abran nuevas oportunidades de este tipo. El éxito comercial de Little Mix fue enorme, hicimos cifras asombrosas, pero yo ya sé lo que es eso y ahora busco otro tipo de éxito.

¿Qué álbumes de pop aclamados por la crítica tienes en el punto de mira?

(se lo piensa) ‘Confessions on a Dancefloor‘ (2005) de Madonna es increíble, fue un punto de inflexión y es uno de mis favoritos de ella, es atemporal. Todavía puedes escuchar canciones de ese disco y suenan actuales.

Reinventó la música disco.

Exacto.







Tu álbum será muy variado en estilos. Cuando hablé con Little Mix en 2021 promocionabais un recopilatorio de éxitos. ¿Planteas tu primer disco en el estilo de un recopilatorio?

El concepto de mi disco gira en torno a buscarme a mí misma en mis propios términos. Es honesto, también es un poco inconexo en estilos porque es una colección de canciones donde pruebo cosas diferentes. Solo puedo lanzar un primer disco una vez en la vida y me tomo la oportunidad que me brinda el momento para experimentar. En el futuro ya tendré tiempo de hacer un disco cohesionado, en este caso me apetece divertirme y probar cosas nuevas, y que el oyente escoja su pieza favorita.

¿El álbum está acabado?

Está a punto, estamos en la fase final de la mezcla y el master. Hoy apruebo la portada. Creo que anunciaré el disco esta semana o la que viene. Sobre todo quiero anunciar una fecha ya porque este año toco en varios festivales y tengo ganas de tener más canciones publicadas para incluirlas en el repertorio de directo.

A las canciones que has publicado les une el concepto de libertad. ¿Ahondas en él en el álbum?

En el disco se hace referencia constante a la libertad, a la libertad de la industria, a la libertad en la vida personal… El hilo conductor es el «show business»; las canciones exploran qué significa para mí trabajar en la industria y cómo esta realidad afecta a todos los aspectos de mi vida. También me gusta añadir a mi trabajo una dosis de humor, ya sea en los visuales o en la producción. Recorre la estética del proyecto un elemento de terror que representa la oscuridad de la industria musical que no se ve, pero que está ahí. Mi filosofía es «más es más», más teatro, más drama.

En tu entrevista con Rolling Stone UK de noviembre de 2024 revelabas que habías negociado con tu sello la posibilidad de destinar un porcentaje considerable de vuestros ingresos a la terapia. ¿Qué ideas tienes en mente?

Sería útil, como mínimo, ofrecer programas de tutoría dirigidos a nuevos artistas para que aprendan a leer contratos y a soportar la presión de las redes sociales, porque no es normal que los artistas estén expuestos de manera tan fuerte a las críticas. Por otro lado, sería aconsejable que se impartieran talleres para informar a los artistas de todo y reafirmarles que su bienestar es lo más importante. Por suerte, creo que las cosas están cambiando…

A Jeff Rabhan de Hollywood Reporter no le gustó nada el discurso de Chappell Roan sobre este asunto, decía que está demasiado verde para criticar el sistema actual.

Creo que es fácil decir eso cuando no lo has vivido. Chappell ha sido muy valiente simplemente poniendo el tema sobre la mesa. Estés de acuerdo con ella o no, ella ha usado su plataforma para denunciar un problema e iniciar un debate. Creo que sería más productivo, en lugar de criticar y criticar y decir solo lo malo, exponer los puntos en los que estás de acuerdo y también los puntos en los que no. Al fin y al cabo, Chappell no es la única artista que se siente de esta manera. Quizá es momento de escuchar y de pensar juntos soluciones para que las cosas progresen.