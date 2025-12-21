Tyla da afrobeat de lujo en su hit global ‘Chanel’

Tyla ha sido una de las grandes revelaciones del pop de los últimos años. La cara más visible del afrobeats a escala global, su éxito ‘Water’ supera los mil millones de reproducciones solo en Spotify y es ganadora de un GRAMMY a Mejor actuación musical africana, una categoría nueva. ‘Truth or Dare’ o ‘Push 2 Start’ son otros de sus éxitos clave, e igual de sobresalientes.
En 2025, Tyla ha publicado el single suelto ‘Bliss’ -muy similar a ‘Say OK’ (2006) de Vanessa Hudgens- y otros cuatro temas nuevos contenidos en el EP ‘WWP’. Sin embargo, ninguno ha hecho demasiado ruido. Ha sido ‘Chanel’, un tema publicado en octubre, el que ha vuelto a aupar a Tyla Laura Seethal en las listas globales.
Lanzado de forma independiente, ‘Chanel’ destila afrobeats de lujo, el mismo lujo que quiere Tyla y que ella equipara al amor mismo: “Si me quieres, me vestirás de Chanel”, repite insistentemente el estribillo, de forma casi martilleante. La producción de Ian Kirkpatrick y P2J envuelve a Tyla en atmósferas y percusiones tan exuberantes como la canción merece.
‘Chanel’ es una de las mejores grabaciones de Tyla, y su éxito es merecido. El tema ocupa actualmente el puesto 24 en la lista global de Spotify, resistiendo al temporal navideño, y en listas oficiales se ha posicionado en el top 20 de Malasia, Filipinas, Sudáfrica o Singapur. En el ránking global de Billboard, ‘Chanel’ ha alcanzado el puesto 30, su mejor dato desde ‘Water’.
Aunque Tyla no suele meterse en fregados, ‘Chanel’ ha sido objeto de una pequeña polémica después de que Yung Miami, integrante de City Girls, acusara a Tyla de robarle su canción. Supuestamente, ‘Chanel’ estaría inspirada en una grabación inédita de Yung Miami, ‘Take Me to Chanel’, y Miami asegura que llegó a enseñarle esta canción a la artista sudafricana. Tyla no ha respondido a la polémica.