‘Push 2 Start’ es otro acierto de Tyla, superestrella del amapiano

A sus 22 años, Tyla puede presumir de ser una de las grandes superestrellas del pop sudafricano. ‘Water’ ha sido la primera canción galardonada con el Grammy a Mejor actuación musical africana, y ‘Truth or Dare’ tampoco ha parado de sonar en el último año.

Ambos éxitos, y otros como ‘Jump’, pertenecen al álbum debut de Tyla Seethal, homónimo y que hoy 8 de noviembre se reedita bajo el título de ‘Tyla+’ con la inclusión de tres temas nuevos.

El sencillo principal de la reedición de ‘Tyla’ ha sido ‘Push 2 Start’, un tema que vuelve a mezclar el ritmo típico del amapiano sudafricano con un inequívoco sabor R&B en la melodía vocal. Es la Canción Del Día de hoy.

En realidad publicado hace semanas, ‘Push 2 Start’ debería ser otro éxito seguro para Tyla. Sammy Soso se encuentra detrás de su gustosa producción, sobre la cual Seethal, junto a sus compositores aliados, escriben una melodía que vuelve a ser irresistible.

El videoclip de ‘Push 2 Start’ es la verdadera novedad de Tyla hoy, y evoca la sensualidad de dos videoclips muy famosos en el mundo del pop, los de ‘These Boots Are Made for Walkin’ de Jessica Simpson y ‘Crazy in Love’ de Beyoncé.