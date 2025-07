Como es habitual una vez concluida la primera mitad del año, compartimos una playlist con las mejores canciones de 2025 de momento. Aunque sin producciones realmente futuristas o rompedoras (se llevan los «revivals» y autorreivindicaciones), no podemos decir precisamente que Lorde, FKA twigs, Addison Rae, Lady Gaga, Rose Gray, Marina, JADE y Sabrina Carpenter, hayan decepcionado. Celebramos especialmente una excelente cosecha nacional de mano de Guitarricadelafuente, rusowsky, Amaia, Valeria Castro, Juanjo Bona, joseluis o Jimena Amarillo. Desde que editamos nuestros Anuarios en papel, os recordamos que nuestras listas van de diciembre a noviembre.

Guitarricadelafuente, Full Time Papi

Amaia, Tengo un pensamiento

Bad Bunny, Baile inolvidable

rusowsky, BBY ROMEO

Addison Rae, Fame Is a Gun

FKA twigs & North West, Childlike Things

PinkPantheress, Illegal

Lorde, What Was That

Rose Gray, Party People

Lady Gaga, Abracadabra

Mø, Keep Moving

The Weeknd, Open Hearts

Marina, Cuntissimo

Ela Minus, QQQQ

Aitana, 6 de febrero

Sabrina Carpenter, Manchild

Rufus T Firefly, La Plaza

Delaporte, Rendición

Rigoberta Bandini, Busco un centro de gravedad permannte

JADE, Plastic Box

Perfume Genius, It’s a Mirror

joseluis, Fortuna

Jimena Amarillo, Flow deskiciada

pablopablo, Vida nueva

Bon Iver, Everything Is Peaceful Love

Sen Senra, Eternamente joven

Javiera Mena, Santiago Motorizado, Mar de coral

SZA, Kitchen

Tate McRae, Sports Car

Nathy Peluso, Erotika

Ca7ril, Paco Amoroso, #TETAS

Julieta, L’amor de la meva vida

Agnes, Balenciaga Covered Eyes

Barry B, Infancia mal calibrada

Valeria Castro, Tiene que ser más fácil

Juanjo Bona, Virgen de Magallón

Cupido, Te hago un resumen

Haim, Relationships

Stereolab, Transmutted Matter

Pulp, Got to Have Love

CMAT, Take a Sexy Picture of Me

Lana del Rey, Henry Come On

Jenny Hval, The artist is absent, 89 seconds rewrite

chloe moriondo / shoreline

Nourished by time, 9 2 5

Amaarae / SMO

Smerz / You got time and I got money

Panda Bear, Praise

SPELLLING, Portrait of my Heart

La Tania, Yerai Cortés, LOS ALMENDROS