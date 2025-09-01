Ni una mujer en lo más escuchado de la historia de Spotify

Spotify informa de que ‘Blinding Lights’ de The Weeknd es la primera canción de la historia en superar los 5.000 millones de streams en la plataforma. Ya sabíamos que era el tema más reproducido en la plataforma sueca, que hace unos años empezó a dejar muy atrás las cifras de Youtube. El vídeo de ‘Despacito’ se acerca a los 9.000 millones de streams en Youtube tras 9 años, pero esa cifra es ya inimaginable para un vídeo actual.

Un vistazo a las canciones más reproducidas de la historia de Spotify, es decir, qué canciones suponen una amenaza para el reinado de The Weeknd, deja claro que su principal competidor está muy lejos. ‘Shape of You’ de Ed Sheeran está en 4.500 millones de streams pero tanto esta canción como la de The Weeknd siguen sumando 1,5 millones de streams diarios sin ventaja clara de ninguna. Están empatadas en popularidad ahora mismo, luego el liderazgo del hit de The Weeknd va para largo.

- Publicidad -

Por otro lado, un análisis del top 10 deja un gusto amargo en un verano ya muy amargo para Spotify, en tanto que ninguna artista femenina, ni una sola, figura en el mismo. Lo único que podríamos aceptar como colaboración femenina es el sample de un tema antiguo de Kyla que se metió en ‘One Dance’ de Drake. Pero es que el tema original era ‘Do You Mind’ de 2008 y no es el que aparece aquí, obviamente.

La primera mujer que realmente encontramos en la lista de temas más reproducidos de la historia de Spotify lo hace en el número 13. Es Billie Eilish, solo que acompañada de Khalid en ‘Lovely’. Después, Halsey es top 14 con ‘Closer’, una colaboración en la que The Chainsmokers son el artista principal.

- Publicidad -

Si nos ceñimos a artistas femeninas absolutamente en solitario, la australiana Tones and I aparece en el número 16 con ‘Dance Monkey’ (era top 3 en esta lista hace unos años, pero ha empeorado visiblemente su posición); Taylor Swift en el puesto 29 con ‘Cruel Summer’ y Dua Lipa en el puesto 30 con ‘Don’t Start Now’. Lo demás es un campo de nabos, y es en parte porque su algoritmo no prima precisamente la igualdad.

Esta lista contrasta ligeramente con la reciente de los temas más reproducidos de la historia de Apple Music, donde encontrábamos ‘bad guy’ de Billie Eilish en el top 10 y ‘7 rings’ de Ariana Grande en el número 19. Os dejamos con el top 10 actual histórico de Spotify:

- Publicidad -

1.-The Weeknd / Blinding Lights 5.000.000.000

2.-Ed Sheeran / Shape of You 4.500.000.000

3.-The Weeknd, Daft Punk / Starboy 4.000.000.000

4.-Lewis Capaldi / Someone You Loved 4.000.000.000

5.-Harry Styles / As It Was 4.000.000.000

6.-The Neighbourhood / Sweater Weather 4.000.000.000

7.-Post Malone, Swae Lee / Sunflower 3.900.000.000

8.-Drake, Wizkid, Kyla / One Dance 3.800.000.000

9.-The Kid Laroi, Justin Bieber / Stay 3.700.000.000

10.-Ed Sheeran / Perfect 3.600.000.000