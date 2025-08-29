Por qué este es el mejor momento para dejar Spotify

Una pregunta muy pertinente en este preciso momento histórico: ¿Prefieres conservar tu integridad moral o tus playlists favoritas? Todas las plataformas de streaming, en mayor o menor medida, contribuyen a fomentar un modelo de negocio abusivo para el artista. Sin embargo, no todas participan activamente en la financiación de tecnología militar.

Los artistas suelen preferir Bandcamp, debido a unos pagos más elevados y a la posibilidad de vender directamente los discos de vinilo o los CD’s a sus fans. Sin embargo, la mayor preocupación del oyente medio radica en conservar su biblioteca musical, esa que ha estado construyendo a lo largo de los años. Ni siquiera la superior calidad de audio de servicios como Tidal es suficiente como para que la mayoría de usuarios se plantee un cambio de plataforma. En este sentido, Apple Music ha implementado una función para importar playlists de otras plataformas en el momento más oportuno, aunque todavía no está disponible en España.

Para muchos, y después de todas las oportunidades que nos ha brindado Spotify para darnos cuenta de su falta de voluntad, este es el punto de inflexión.

Mientras los usuarios Premium de la plataforma siguen en alza durante el segundo trimestre de 2025, a pesar de la subida de precios, algunas de las bandas independientes más importantes del mundo abandonan el barco: Godspeed You! Black Emperor, King Gizzard & The Lizard Wizard, Deerhoof, Cindy Lee, Hotline TNT, Xiu Xiu… Todas citan las mismas razones.

Daniel EK, CEO y cofundador de Spotify, llevó a cabo recientemente, a través del fondo Prima Materia, una inversión de alrededor de 600 millones de dólares en una compañía de defensa alemana llamada Helsing especializada en el desarrollo de drones militares equipados con inteligencia artificial. En 2021, cuando Helsing era solo una startup, el empresario sueco también se aseguró un sitio en la junta de accionistas al darles un empujón de 100 millones de dólares. Tecnología que puede causar la muerte, al alcance de una tecla. Algunos de estos drones ya han sido usados en el conflicto ruso-ucraniano. El hecho de que Spotify celebrase un evento para podcasters, principalmente de ultraderecha, antes de la segunda toma de posesión de Trump, a quien donó 150.000 dólares para su investidura, también fue uno de los motivos de peso para la retirada de estos artistas.

A pesar de ser líder en su campo, Spotify sigue siendo una de las plataformas que menos paga a sus artistas, entre 0,003 y 0,005 dólares por stream. Sin embargo, a Daniel Ek no le falta de nada. Taylor Swift fue la artista más escuchada del mundo en 2023, con un reporte oficial de 26.100 millones de reproducciones. Desde Variety, estiman que esto generó unos 130 millones de dólares a la artista estadounidense. Solo el año pasado, y solo a través de la venta de acciones, Ek ingresó unos 345 millones de dólares. Para ganar lo mismo que Daniel Ek en 2024, la artista más grande del mundo tendría que haber amasado 69.300 millones de streams anuales.

Que los desorbitados ingresos de Ek sean reinvertidos en la potencial muerte de personas es un mal suficiente como para abandonar la plataforma para siempre, pero no es el único. Spotify es una fuente de obsesión para los músicos. Listas de reproducción, competencia, estadísticas públicas… Todos hemos caído en la trampa de comparar dos artistas basándonos exclusivamente en sus oyentes mensuales. Aunque suene duro, solo estamos contribuyendo a empeorar su salud mental. El dato ni siquiera significa lo que creemos.

Los oyentes mensuales no reflejan los fans que tiene un artista, sino una aproximación a su impacto y relevancia en la plataforma. La popularidad, presentada de la forma más fría posible. Desde luego, no determina la valía de nadie. Aunque no te guste su música, ni la hayas buscado a propósito, ni sepas quién es y, por supuesto, aunque nunca pienses en comprar la entrada para el concierto. Siempre que escuches una canción durante al menos 30 segundos, contarás como un oyente mensual en el perfil del artista. El número también depende de si la persona tiene una colaboración de gran tamaño en otra canción, lo que también engrosa los oyentes sin necesidad de que estos entren en su página. Al principio, el dato era divertido y un caramelito para la prensa después de años de oscurantismo por parte de las discográficas. Ahora, es un motivo de ansiedad para los nuevos artistas, al ser tomado como un índice de referencia que puede llegar a afectar a las contrataciones.

A nuestro pesar, otra certeza del modelo de Spotify es que, en un mundo dominado por el algoritmo y las reproducciones, poco le importa la música a la plataforma sueca. Lo vemos en sus listas de reproducción, comisariadas sin ningún tipo de cuidado por la calidad o la igualdad. Un ejemplo es Éxitos España, en la que las mujeres son ampliamente ignoradas. En JENESAISPOP realizamos recientemente un estudio que dejaba estos tristes datos: el 85% de los artistas que pasan por Éxitos España son hombres, y solo el 15%, mujeres.

Lo vemos también en la permisividad con la IA, ya sea en bandas ficticias como The Velvet Sundown, que alcanzan millones de reproducciones, o en artistas resucitados como Blaze Foley, en cuyo perfil apareció recientemente un nuevo single pese a haber fallecido hace 36 años.

Mientras Spotify se preocupa por introducir funciones inútiles en su plataforma, como mensajes directos o transiciones personalizadas a base de IA, cada vez más usuarios abren los ojos respecto a la naturaleza de la plataforma. «No queremos que nuestra música mate personas», escribían los miembros de Deerhoof en su comunicado de despedida. Los de King Gizzard fueron más certeros, condensando de paso todo este artículo en una frase: «Fuck Spotify».