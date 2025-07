The Velvet Sundown: cuando la IA tiene más oyentes que tu artista favorito

The Velvet Sundown es la primera banda viral construida totalmente a base de inteligencia artificial. Su éxito, considerable. Al menos, eso es lo que parece. Aunque estaba clarísimo desde el principio, no ha sido hasta ahora cuando se ha revelado oficialmente la naturaleza ficticia de la banda. ¿Es el predecente del futuro que nos espera?

Tras aparecer a principios de junio con su primer álbum de «estudio», la banda rápidamente atrajo la atención del público por sus impresionantes números, y por su aura artificial. Alrededor de este tiempo, The Velvet Sundown tenían 300.000 oyentes mensuales en Spotify. Al entrar en la página, lo primero que llamaba la atención era la fotografía de portada de la banda y su sospechoso filtro retro, típico de las imágenes generadas por IA.

Sus dos discos, ‘Dust and Silence’ y ‘Floating on Echoes’, son lanzados con 15 días de diferencia y dos portadas prácticamente idénticas. Lo que transmiten es pura pereza. Además del nombre, siendo un mal plagio de The Velvet Underground que espero de verdad que también esté generado por IA, lo más sospechoso es su biografía de grupo. «No solo los escuchas, sino que te dejas llevar por ellos» o «No hay singles, solo canciones que parecen conversaciones íntimas contigo mismo», son algunos de los reclamos del sonido de The Velvet Sundown.

Estos describen su música como una fusión de «las texturas psicodélicas de los 70 con pop alternativo cinematográfico y soul analógico y onírico». En realidad, su sonido se parece más a una pechuga de pollo sin sazonar. Imagínate el rock más genérico que puedas y quítale cualquier vestigio de alma que pueda tener. Podrían colar como un grupo de verdad si eres alguien que nunca ha escuchado música o si tienes un estándar inexistente.

Ahora bien, ¿entonces por qué tienen tantos oyentes mensuales? Nadie lo sabe, realmente. Después de que saliesen las noticias de que un grupo claramente falso había conseguido amasar tantos «fans», sus números se duplicaron. Por otro lado, en redes sociales apenas llegan a los 1000 seguidores. A día de hoy, mientras escribo esto, cuentan con 850.000 oyentes mensuales en la plataforma sueca. Estoy seguro de que nadie escucha su música, y que todos estos datos son producto del puro morbo de ser una banda ficticia. También cabe la posibilidad de que un gran porcentaje de oyentes sean bots. Si los artistas reales los usan, ¿por qué no la IA?

Spotify también tiene explicaciones que dar. Por alguna razón, The Velvet Sundown está presente en dos grandes playlists, siendo la más popular de estas una basada en música de la guerra de Vietnam. Yo tampoco sé que pinta un grupo como este en esa lista, más allá de las embarazosas letras sobre paz que promueven en su mayor hit, ‘Dust on the Wind’: «Los ríos se vuelven rojos / Los tambores van lentos / Dime, hermano, a dónde vamos».

Después de semanas de incógnitas, Rolling Stone ha publicado una entrevista con quien dice ser un portavoz y miembro «adjunto» de la banda, Andrew Frelon. Hace unos días, The Velvet Sundown negaba fervientemente ser una banda ficticia: «Esta es nuestra música, escrita en largas y sudorosas nochas en un apretado bungaló de California con instrumentos reales, mentes reales y un alma de verdad», publicaban de forma surrealista en X. Frelon solo ha desmentido la mayor obviedad: «Es marketing. Es una troleada. Antes a la gente no le importaba lo que hacíamos y ahora estamos hablando con Rolling Stone. ¿Qué hay de malo?», ha expresado.

Después de admitir que la música está creada a partir de la IA generativa de Suno, Frelon admite que está interesado en «timos artísticos»: «Vivimos en un mundo en el que las cosas falsas a veces tienen más impacto que las reales. Está jodido, pero es la realidad a la que nos enfrentamos», cuenta. Hoy, la biografia de The Velvet Sundown está enteramente dedicada a desvincularse de todo lo que ha contado Andrew Frelon en el medio estadounidense: «No tenemos ningún tipo de afiliación con este individuo, ni tampoco evidencias que confirmen su identidad o existencia».

¿Quién está detrás de The Velvet Sundown? ¿Andrew Frelon también es IA? Son preguntas que no son tan interesantes como para ser respondidas. Sin embargo, de todo este asunto sí que surgen otras dudas. Vale, la música del grupo es una basura y nadie en su sano juicio la consumiría seriamente, pero con la IA todo parece una cuestión de tiempo. ¿Cómo de cerca estamos de un hit mundial creado con inteligencia artificial, que se sepa y que a nadie le importe?