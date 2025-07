Con motivo de sus 10 años de historia, Apple Music ha revelado las 500 canciones más escuchadas de la historia de la plataforma, una decisión curiosa ya que Apple Music, al contrario que Spotify, no incluye cifras públicas de reproducciones.

Esta playlist, llamada 10 Years of Apple Music: Top Songs, está encabezada por ‘Shape of You’ de Ed Sheeran y seguida por ‘Blinding Lights’ de The Weeknd, actualmente la canción más reproducida de la historia de Spotify. Curiosamente, ‘As it Was’ de Harry Styles no aparece en la lista de Apple Music hasta el puesto 75, cuando en Spotify es el quinto tema que más reproducciones acumula.

- Publicidad -

La lista de Apple Music, al igual que la de Spotify, está ampliamente dominada por hombres en sus primeras posiciones, e incluye solo dos mujeres dentro del top 10, pero solo una es artista principal, Billie Eilish y su ‘Bad Guy’, que figura en décimo puesto. Antes, Kyla aparece como artista invitada en ‘One Dance’ de Drake, que ocupa el sexto lugar.

No obstante, la representación femenina mejora al ampliar la mirada al conjunto de las 500 canciones. Aunque Drake lidera con 39 temas, seguido por Lil Baby con 20, varias artistas femeninas destacan por su presencia sostenida: Taylor Swift suma 14 canciones, Rihanna 13, Billie Eilish y SZA 10 cada una, Cardi B aparece con 8, y Ariana Grande con 7. Otros artistas con mayor número de canciones en la lista con Justin Bieber, Bruno Mars, Post Malone, Morgan Wallen o Eminem.

- Publicidad -

Una de las mayores curiosidades de la clasificación de Apple Music la protagoniza Chris Brown, que firma la novena canción más reproducida de la historia de la plataforma, ‘No Guidance’ junto a Drake. Esta canción no aparece en la lista de Spotify en absoluto. Apple Music, naturalmente, es más popular en Estados Unidos que en el resto del mundo, aunque en Estados Unidos Spotify sigue liderando en número de usuarios.

1.- Shape of You – Ed Sheeran

2.- Blinding Lights – The Weeknd

3.- God’s Plan – Drake

4.- Sunflower – Post Malone (feat. Swae Lee)

5.- rockstar – Post Malone (feat. 21 Savage)

6.- One Dance – Drake (feat. Wizkid, Kyla)

7.- SICKO MODE – Travis Scott

8.- Perfect – Ed Sheeran

9.- No Guidance – Chris Brown (feat. Drake)

10.- bad guy – Billie Eilish

11.- Closer – The Chainsmokers (feat. Halsey)

12.- Starboy – The Weeknd (feat. Daft Punk)

13.- goosebumps – Travis Scott

14.- STAY – The Kid LAROI (feat. Justin Bieber)

15.- HUMBLE. – Kendrick Lamar

16.- Dance Monkey – Tones And I

17.- Freestyle – Lil Baby

18.- The Box – Roddy Ricch

19.- 7 rings – Ariana Grande

20.- Someone You Loved – Lewis Capaldi