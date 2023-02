The Weeknd bate 2 récords históricos en Spotify

Por primera vez un artista ha superado los 100 millones de oyentes mensuales, y ese artista ha sido The Weeknd. El proyecto de Abel Tesfaye ha publicado esta semana un nuevo remix de ‘Die for You’ con Ariana Grande y su presencia abriendo la playlist Today’s Top Hits -que siguen 30 millones de personas- ha aupado definitivamente su número de oyentes hasta la mágica cifra de 100.450.642.

El remix de ‘Die for You’ llegó a ser top 2 del Global de Spotify el viernes pasado y en realidad está ya a la baja, en el puesto 4 (también es número 4 en las midweeks británicas), incapaz de destronar a ‘Flowers’ de Miley Cyrus, pero al menos ha servido para batir este récord histórico.

El segundo récord histórico de The Weeknd que comentamos hoy lo batió hace unas semanas pero merece la pena recuperarlo por su relevancia. El pasado 1 de enero ‘Blinding Lights’ se convirtió oficialmente en la canción más reproducida de la historia en Spotify, superando a ‘Shape of You’ de Ed Sheeran, ambas por encima de los 3.000 millones de streamings.

Bajo estas líneas podéis encontrar el top 10 de una lista que puedes consultar en la Wikipedia, y en el que llama la atención la mayoría absoluta masculina. La australiana Tones and I es la única artista principal mujer, y después podríamos añadir las voces de Kyla y Halsey como invitadas en temas de Drake y The Chainsmokers.

En el top 100 de lo más oído ya sí aparecen 4 temas de Dua Lipa, 2 de Billie Eilish, 2 de Ariana Grande, etcétera. The Weeknd sitúa 3 temas en el top 100: además de ‘Blinding Lights’, ‘Starboy’ en el #15 y ‘The Hills’ en el #48.

En cuanto a canciones de rock, llama la atención la presencia de ‘Bohemian Rhapsody’ de Queen (#24), ‘Mr Brightside’ de The Killers (68), ‘Do I Wanna Know?’ de Arctic Monkeys (#79) y ‘Wonderwall’ de Oasis (#84).

1.-The Weekend / Blinding Lights 3.433.000.000

2.-Ed Sheeran / Shape of You 3.389.000.000

3.-Tones and I / Dance Monkey 2.764.000.000

4.-Lewis Capaldi / Someone You Loved 2.668.000.000

5.-Post Malone, 21 Savage / Rockstar 2.614.000.000

6.-Post Malone, Swae Lee / Sunflower 2.566.000.000

7.-Drake, Wizkid, Kyla / One Dance 2.547.000.000

8.-The Chainsmokers, Halsey / Closer 2.475.000.000

9.-The Kid Leroi, Justin Bieber / Stay 2.417.000.000

10.-Imagine Dragons / Believer 2.401.000.000