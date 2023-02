Ariana Grande resucitará definitivamente ‘Die for You’ de The Weeknd

‘Die for You’ de The Weeknd es una de esas canciones que han resucitado gracias a TikTok. Se incluyó en ‘Starboy’, el macrohit del artista en 2016, disco en el que destacaron sobre todo los dos singles producidos por Daft Punk. En su momento este tema solo llegó al número 43 del Billboard Hot 100.

Sin embargo, en otoño de 2021 resurgió en TikTok y ha ido escalando posiciones en las listas hasta llegar muy alto y de hecho seguir pareciendo un hit actual un año y medio después de la tendencia, 7 después del disco. Ha llegado al top 10 del Billboard Hot 100 tras ser aceptado también por la radio y en playlists, actualmente es número 13 en el Global de Spotify, suma 1.000 millones de streamings… y todo esto no es suficiente. Va a ser relanzado a lo grande.

Esta noche se ha sabido que Ariana Grande ha grabado un remix de ‘Die for You’ que será publicado próximamente. Así lo han compartido The Weeknd y Ariana Grande a través de TikTok y otras redes, indicando que Grande ha trabajado 14 horas en el mismo. En el vídeo se ve a la cantante añadiendo voces y coros, y editando el corte ella misma de manera casera. Será el tercer lanzamiento de ‘Die for You’ después de que su vídeo saliera en noviembre de 2021 para «celebrar los 5 años de ‘Starboy'».

No es, por supuesto, la primera colaboración de The Weeknd y Ariana Grande, pues ambos ya relanzaron ‘Save Your Tears’ de ‘After Hours‘, el disco de 2020 de The Weeknd. También cantaron juntos en ‘Love Me Harder’ y ‘Off the Table’.

Eso sí, Ariana Grande lleva sin sacar álbum 3 años, pues son los que han pasado desde ‘positions‘, y sin sacar ningún single significativo desde 2021. Fue aquel año cuando cantó con Doja Cat, Kid Cudi, Demi Lovato o en la misma ‘Save Your Tears’. Va tocando disco de Ariana, ¿no?