‘AM’ de Arctic Monkeys no se apea de las listas de éxito, ni 8 años después

Dentro de apenas unos días, ‘AM’ de Arctic Monkeys cumplirá 400 semanas de permanencia en las listas británicas, donde en la actualidad ronda el puesto 25 pese a haber sido ya 4 veces platino, siendo el segundo álbum más vendido de la banda por detrás de su debut ‘Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not’, editado en mejores fechas para la industria musical, 2005.

Alguien creerá que ‘AM’ de Arctic Monkeys se beneficia de alguna oferta en CD, vinilo o digital, pero lo más curioso del caso es que aparece más alto en la lista de streaming británica (#27) que en la de ventas (#40). Más aún: Spotify publica desde hace unas semanas una lista semanal con los discos más escuchados del mundo. Ahí encontramos ahora mismo en el número 1 ‘Justice’ de Justin Bieber, en el número 2 la edición deluxe de ‘Future Nostalgia’ de Dua Lipa y en el número 3 ‘After Hours’ de The Weeknd. Artistas latinos como Bad Bunny y Karol G, en el top 10. Y después, está lo de Arctic Monkeys, que aparecen ahora mismo en el puesto 43 de los álbumes más escuchados en todo el mundo… ¡ocho años después de su edición!

- Publicidad -

‘AM’ no es el único disco antiguo del top 50 de lo más escuchado durante la última semana de abril de 2021, pues en la lista aparecen varios discos de 2020, el de 2019 de Lewis Capaldi, «Divide» de Ed Sheeran, el primero de Dua Lipa y de hecho un disco de 2010, ‘Doo-Wops & Hooligans’ de Bruno Mars, este quizá revitalizado por el éxito de ‘Leave the Door Open’, el nuevo hit clásico de Bruno con Anderson .Paak, que está funcionando a modo de «sleeper»; quizá porque su balada ‘Talking to the Moon’ se ha viralizado en TikTok. Pero Arctic Monkeys no están de actualidad por ninguna razón conocida, ni ningún viral. Todo lo que sabemos sobre su próximo disco es que en enero estaba dando sus «primeros pasos» en el estudio, y fin.

Arctic Monkeys son, pues, monstruos del streaming en un mundo en el que creíamos que tan sólo podían serlo artistas de música latina o relacionados de alguna manera con los sonidos o la cultura hip hop. En pleno debate sobre la supervivencia del rock y de las bandas a la antigua usanza, lo cierto es que una buena parte del público continúa escuchando a la banda de Alex Turner como si acabara de editar algo, y en especial ‘AM’.

- Publicidad -

Siempre elogiamos ‘AM’, siempre fuimos conscientes de que estaba siendo un enorme éxito; pero la noticia es que pasen los meses, los años, los lustros y en breve una década, y el disco continúe resultando tan atractivo para el oyente casual. Más allá del fenómeno ‘Mr Brightside’ de los Killers, que se puede asociar a ciertas playlists; ‘AM’ en conjunto es oído bastante de pe a pa, siendo la última canción ‘I Wanna Be Yours’ una de las más escuchadas, de hecho, pese a que no fue uno de los 6 sencillos oficiales que se editaron: ‘R U Mine?’, ‘Do I Wanna Know?’, ‘Why’d You Only Call Me When You’re High?’, ‘One for the Road’, ‘Arabella’ y ‘Snap Out of It’. Incluso las 3 canciones con menos escuchas de todo el álbum se acercan a los 100 millones de reproducciones en Spotify, figurando todas ellas con 83 millones a día de hoy. ‘Do I Wanna Know?’ supera los 1.000 millones como si fuera un hit de Bad Bunny.

Un éxito, por tanto, que ha continuado afianzando el halo de clásico que siempre tuvo ‘AM’ gracias a un logrado equilibrio entre el sonido rockero del grupo y ritmos ligeramente alternativos. Contaban en la época Arctic Monkeys que en aquellos tiempos no podían parar de escuchar a Dr. Dre y esos ritmos llenaron de modernidad muy sutilmente el largo, que tampoco se cortaba en lucir falsetes, influencias neo-soul y ritmos que sus fans más conservadores y despistados podrían haber denominado como «horteras».

Un éxito, también, que les ha pesado incluso a ellos mismos: no tanta gente recuerda que en 2018 dieron continuación a tamaño álbum con otro disco llamado ‘Tranquility Base Hotel & Casino’, difícil, especial y más enfocado a prensa y público especializados, oídos atentísimos y menos a los festivales y la plebe. Para el imaginario colectivo, ya habían entregado otras cosas, como por ejemplo este hito que mostraba a Alex Turner, uno de los mejores vocalistas de nuestra generación… volviendo pedo a casa.

‘AM’ aparece en el libro ‘Un viaje por… 200 Discos Clave del Siglo XXI’, que puedes comprar en nuestra tienda online.