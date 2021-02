Dua Lipa / Future Nostalgia (The Moonlight Edition)

Tropezón en el camino hacia la dominación mundial que tenía Dua Lipa hasta 2022, gira de presentación incluida. La cantante pudo hacer el mejor disco de 2020 y complementarlo con una interesante sesión de remezclas de The Blessed Madonna que estamos deseando ver replicada en un Paraíso Festival o en un Sónar. Pero la reedición que ha salido a la venta esta semana es mucho menos atractiva. Suena como todo lo que evitaba sonar ‘Club Future Nostalgia‘: desesperada cual Marta Sánchez. Uno imaginaba un arsenal de caras B y descartes de ‘Future Nostalgia‘ de lo más rescatable, como la eufórica e infravalorada ‘Love Is Religion’. Y lo que aquí aparece en cambio son canciones a medio cocer y producciones ajenas al concepto original del disco encajadas con calzador.

El single ‘We’re Good’ empieza con un atractivo ritmo jamaicano que no pega demasiado con las intenciones disco del álbum original, pero lo peor es que luego se pervierte entre guitarras eléctricas, referencias a la cocaína y un estribillo bastante feísta. Es una pena que se haya realizado un vídeo para esta canción en lugar de para la explosiva ‘Love Again’, que morirá olvidada, aparentemente. ‘If It Ain’t Me’ no tiene el gancho del reciente hit casi homónimo de Selena Gomez y Kygo, ofreciendo nada excepto muchas ganas de oír ‘Loba’ de Shakira: parece la maqueta que llevó a desarrollar ‘Don’t Start Now’. ‘Not My Problem’ con JID suena aún más inacabada, y la única producción que luce medio pasable es ‘That Kind of Woman’, si bien como medio tiempo electro es algo holgazana.

Peor aún, el disco incluye una serie de bonus tracks con el único objetivo de que ‘Future Nostalgia’ dure en las listas un año o dos más, sumando puntos de streaming. ‘Prisoner’ llega aquí cuando ya estamos hartos de ella (no, no es ‘Midnight Sky’), y ansiamos realmente un single nuevo del álbum de Miley Cyrus. Es además un tema algo rock, por lo que la colaboración que realmente habría pegado en esta reedición era ‘Real Groove’ de Kylie Minogue… si Dua Lipa se hubiera molestado en cantarla. Ni entusiasma ni molesta ‘Fever’ con Angèle, y lo segundo no podemos decirlo de DaBaby en ‘Levitating’: ni una sola de sus frases tiene la mitad de gracia que Missy Elliott pidiéndote que «le comas las tetas como Betty Boo» en el remix anterior de la canción. ¿»Ponte al día, ponle un poco de queso», en serio? Qué mal gusto tiene la persona o el algoritmo que programa Today’s Top Hits. Con el macroéxito ‘Un día (One Day)’ con J Balvin, Bad Bunny y Tainy acercándose a los 400 millones de reproducciones en Spotify, como único reclamo realmente interesante de esta ‘Moonlight Edition’, mejor hazte con una copia del disco original, no vaya a desaparecer por imperactivos del mercado.

Calificación: 6/10

Lo mejor: las 11 canciones originales

Te gustará si te gustan: los discos cuanto más largos, mejor, aunque el concepto original se pervierta

Youtube: ‘Un día (One Day)’