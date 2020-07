Canción del Día: ¿Puede ser Tainy lo mejor de ‘Un día (One Day)’, el tema de Dua Lipa, J Balvin y Bad Bunny?

El día ya llegó. Esta madrugada -hora española- ha aparecido en el canal de J Balvin de Youtube la colaboración que se ha marcado junto a Dua Lipa y Bad Bunny y que se ha conocido durante estos últimos meses como «Plateado», pues era el nombre con el que había sido registrada.

Se trata de una canción en Spanglish en la que comienza cantando Dua Lipa primera estrofa y estribillo, para dar después lugar a J Balvin en la segunda estrofa. Bad Bunny aparece en último lugar finalmente para merenderse su parte: «Y yo voy a que te beso de nuevo en London / O si no en Marbella / Encima de la arena viendo las estrellas / Yo sé que ni las olas han borrado mi huella / Pero tu pichaera es lo que me atropella». Precisamente sorprende que el tema esté en el canal de J Balvin, pues es quien parece pasar más desapercibido en este tema, un poco perdido en la parte más desagradecida de la composición, la central. Cosa que, ojo, no pasaba precisamente en ‘Despacito’ cuando entraba Daddy Yankee.

Sin embargo, si por algo destaca ‘Un día’ es por su atípica producción. El ritmo característico del reggaetón está ahí, pero llaman mucho la atención una serie de teclados y sintetizadores muy poco frecuentes en el género que nos llevan hacia la electrónica de Moby en ‘Play’ o incluso una banda de synth-pop o dream pop, de Beach House a Apparat. Es ese fondo la baza más exquisita de la canción, y no en vano Tainy ha sido acreditado como «featuring» dado su peso. Según los créditos visibles en Tidal, la producción corresponde a J Balvin y a Tainy y pese a que este no llega a decir «esta boca es mía», se ha considerado su participación y su trabajo en la ingeniería de la grabación suficientes como para otorgar un «featuring». Por algo será.

El hombre detrás de ‘Safaera’, ‘Yo perreo sola’, ‘Callaíta’ o ‘I Like It’ de Cardi B logra así un ápice de la visibilidad de los tres artistas principales… y de Úrsula Corberó. Convertida en estrella mundial dado su protagonismo en ‘La casa de papel’, la actriz es la protagonista de este vídeo típico de la era «covid», ciertamente «plateado», perfecto desde su soledad para hablarnos de una ruptura. Y ojo porque hay que recordar que esto es un sueño hecho realidad para Bad Bunny: es tan fan de ‘La casa de papel’ que la serie ya ha aparecido un par de veces en sus letras.



