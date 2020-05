Con todo el disco bien situado en el global de Spotify de manera inmediata, hay algo de pedantería en considerar ‘LAS QUE NO IBAN A SALIR’ como un disco de descartes. Tan solo 10 semanas después de un álbum que ya tenía hasta 20 pistas, ‘YHLQMDLG‘, es hasta exhibicionista, en plan “os voy a enseñar hasta dónde llega mi talento. Hasta lo que no tenía que haber salido, mola”. Es más o menos lo que Bad Bunny vino a decir sobre ‘EN CASITA’, el tema que cierra todo esto cuando lo subía a Soundcloud el mes pasado en medio de la cuarentena: “Lo grabé con los “voice notes” del iPhone. Eso fui yo improvisando, no es un tema que escribí ni un carajo. Jaja”. Una carcajada con millones de reproducciones como todo lo demás. ¿Hay calidad en todo esto o el público consume todo lo que lanza Benito Antonio Martínez Ocasio como si cagara oro?

Hay un regusto a mixtape e improvisación en ‘LAS QUE NO IBAN A SALIR’. Hay cambios de volumen entre grabación y grabación, hay melodías que recuerdan a otras demasiado recientes (‘BYE ME FUI’ parece un cruce entre ‘LA CANCIÓN‘, ‘QUÉ PRETENDES‘ y ‘Solo de mí‘), hay cosas que reciben nombres tan secos como ‘CANCIÓN CON YANDEL’ y ‘BAD CON NICKY’ en referencia a sus colaboradores sin más, hay una adaptación “freestyle” de ‘RONCA’ de Myke Towers y hay buenas ideas que acaban antes de tiempo, como el R&B agradable y reconfortante de la buenrollista ‘BENDICIONES’, llena de buenos deseos incluso para sus enemigos. Y sin embargo, a nadie le importa un carajo: ‘BYE ME FUI’ es la canción que mejor está funcionando de momento… y al fin y al cabo es improbable que un disco que cuenta con colaboraciones del tamaño del pionero Don Omar y otros monstruos del streaming como Zion & Lennox, Yandel y Nicky Jam caiga en el olvido. Cuadrados, ¿verdad?

Nicky Jam, el más popular ahora mismo de los colaboradores, es el “Nicky” de ‘BAD CON NICKY’, un corte con cierto aire a ‘La difícil‘ que no obstante vira hacia otra cosa: durante un instante uno cree que la canción va a convertirse en un disparate tipo Loco Mia, después en un número tipo Timbaland o ‘Anaconda‘ y luego en una locura de EDM pasadísima de rosca. Lo único que te queda claro es que Bad Bunny ha conseguido otro divertimento en el que no en vano se canta contra “la monotonía”. Nicky Jam y Bad Bunny se pelean por una chica y por quedarse el estribillo “No la llames más, que se fue conmigo / Yo le hice olvidar to’ lo que sufrió contigo”. Para todos aquellos buscando la frase más machista del disco, y bien que hacéis, hay algo de eso en esta lucha de sables, pero también una voluntad muy evidente de huir de ello cuando la primera canción de la mixtape es una canción con una protagonista femenina, llamada ‘SI ELLA SALE’, sobre un terremoto de mujer independiente: “Comentarios de envidiosas no le valen / No le gustan psycho ni que la acorralen”. Menos da una piedra.

También un pepinazo es el tema con Don Omar, ‘PA’ ROMPERLA’, una producción de Tainy que sin renunciar al ritmo reggaetón incorpora sonidos orientales en zig zag, tan acertados como esos sintes cercanos al trance que abren ‘MÁS DE UNA CITA’, otra co-producción de Tainy, en este caso junto a Jota Rosa. Esta es la pista con Zion & Lennox, pero es Bad Bunny quien vuelve a robar el foco cuando después de decir que a él “también le han hecho mucho daño”, se arranca con un descacharrante rap en el que rima “intimidad” y “seriedad” con “los polvos en el parking de la universidad”.

La melodía vocal es importante incluso en las improvisaciones, como se aprecia en el tema de amor/odio con Yandel; en ‘CÓMO SE SIENTE’, que incluye otra referencia a ‘La casa de papel‘, serie favorita del artista (“vas a ver las estrellas sin telescopio / llevas tiempo encerrada y cachonda como Tokio”); y esa canción con su novia Gabriela que ha grabado con el móvil ‘EN CASITA’, en la que se anuncia ‘Viva el perreo’, lo nuevo de Jowell & Randy tras el pelotazo de ‘Safaera‘. De todos los pasatiempos con que los artistas nos han torturado en confinamiento, uno de los más ocurrentes y divertidos (¡¡”No tengo Auto-Tune y lo quiero usar”!!), con la frase de esta primavera: “cuando la cuarentena termine, sabes que me debes un polvo”. ¿Pedías algo más? Pues va con dardo político por si alguien lo necesitaba: “quiero que el virus se vaya como Roselló”, en referencia al dirigente de Puerto Rico que tanto odiaba. ¿Mixtape? Sí, pero Benito Antonio no da puntada sin hilo.

Calificación: 7,6/10

Lo mejor: ‘Bad con Nicky’, ‘Pa’romperla’, ‘En casita’, ‘Más de una cita’

