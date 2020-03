La Canción del Día: ‘La difícil’ de Bad Bunny merecía ser top 1 en España

Es fascinante ver cómo la música de Bad Bunny, que de forma comodona algunas metíamos en el saco de “reggaeton”, ha ido mutando a un neo-súperpop-urbano. Sí, reconozco que la etiqueta es digna de la Rockdelux en sus mejores tiempos; pero es que Bad Bunny se ha erigido en creador de puros pelotazos. Y lo ha hecho asimilando todas las herencias a su alcance; no sólo lo latino y lo urbano, sino recogiendo también el fulgor del pop comercial de los 80, el dance noventero, etc.

‘La difícil’, que no termina de hacerse con el número 1 en España debido a la constancia de ‘Tusa’, ejemplifica todo esto. No sé muy bien de qué va la letra; si de la tópica femme fatale que juega con su enamorado, si de una mujer empoderada y libre sexualmente, si de todo eso a la vez… A ratos, me hace fruncir el ceño (a ver, Benito, ¿qué me estás contando?). Pero en términos musicales, no se le puede negar que es un hit. Es un tiro; breve, fácil y súper pegadizo.

El single de ‘YHLQMDLG‘ tiene una estructura de canción pop muy clásica: intro-puente-estribillos-cierre, a la que hay que sumar multitud de elementos, como el ritmo reggaetonero incitando al baile, la introducción calmadita para romper en un festival de ritmos sincopados y fuertes, ganchos vocales, subidón en el estribillo uno (el de “tiene a todos los nenes locos”), bajando ligeramente en el segundo (“Se hace la difícil, pero se va”), el crescendo del “¡Prende! ¡Pasa!”. Y, claro, la voz de Benito dominando y dirigiendo el conjunto. Éxito incontestable.



Lo mejor del mes: