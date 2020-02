¿Es ‘Tusa’ el “‘Umbrella’ de Karol G” a pesar de su irritante riff de falsas cuerdas?

Parte de la redacción evalúa el que es el mayor éxito en España desde hace semanas.

“‘Tusa’ es el número 1 en Spotify España desde hace más de 2 meses y por tanto está inamovible en el número 1 de la lista oficial de singles de nuestro país desde hace semanas. Me alegro de que Nicki Minaj tenga su parcelita en un top 1 en las listas oficiales de algún lugar (Karol G ya lleva un buen rato petándolo en los países latinos), pues de un tiempo a esta parte parecía gafada, pero ‘Tusa’ no aporta demasiado a los estándares del género. Aparte de un irritante riff de cuerdas sintetizadas a lo ochentero, recurso de sobra explotado por Alizée o Coldplay, la canción es una sucesión de tópicos en la letra y lugares comunes en cuanto a ritmo. Lo peor es que en Colombia “tusa” es una palabra que se usa para designar la tristeza tras una ruptura, pero esta producción no logra transmitirme nada de eso. Cuando Karol G dice lo de “pero si le ponen la canción”, me dan muchas ganas de ponerme LA CANCIÓN“. Sebas E. Alonso.

“La calidad melódica de muchas canciones de reggaetón me parece infravalorada. Quizá porque las producciones a veces no son las mejores, quizá porque triunfan cantantes con voces que me parecen horrorosas, a veces es difícil apreciar melodías espectaculares como la de ‘Te boté‘. El reggaetón más triste está dejando muy buenos temas y ‘Tusa’ es uno de ellos. Comercialmente va en camino de convertirse en la cumbre en la carrera Karol G, y artísticamente es una de sus mejores canciones sin lugar a dudas. Es verdad que las cuerdecillas a lo ‘Call Me Maybe’ suenan a plástico, pero que me aspen si el estribillo “si le ponen la canción le da una depresión tonta” no es bonito, sugerente, sutil… porque que es icónico ya nadie lo puede negar. Otro acierto de la canción es que Nicki Minaj aparezca en el segundo verso y no al final: merece su parte de protagonismo y su verso de “chica mala” es gracioso. ¿Puede ser este el ‘Umbrella’ de Karol G?” Jordi Bardají

“Ovy On The Drums se ha convertido en uno de los productores más reputados del pop latinoamericano en estos momentos gracias, sobre todo, a sus bases para Paulo Londra. Bases que destacaban sobre todo por el habitual empleo de guitarras acústicas reales (aunque muy filtradas), aportando un curioso contraste entre sus bases reggaetoneras y lo orgánico. Por eso, si no escucháramos su marca al principio de ‘Tusa’, resultaría difícil atribuir su beat al colombiano, protagonizado por esas cuerdas tan artificiosas que co-protagonizan este monster-hit. Pero al final ese elemento, que sí puede resultar algo chirriante, queda literalmente en un segundo plano ante una melodía realmente prodigiosa, repleta de gancho y emoción, cantada por una Karol G que, si no se me va a mí la olla, está un poco infravalorada en su ámbito del pop pese a sus numerosos exitazos. Que mucho se habla de Daddy Yankee, J Balvin, Bad Bunny y su novio Anuel AA, pero ahí arriba también está ella, y desde hace ya unos años”. Raúl Guillén.