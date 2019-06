La Canción del Día: ‘Qué pretendes’ es un himno para despechados y otro hit para J Balvin y Bad Bunny

Por si no había quedado claro que Bad Bunny y J Balvin dominaban el mundo después de su contratación en Coachella o de los streamings millonarios manejados por canciones como ‘I Like It‘, ambos han decidido sacar un disco conjunto de 8 canciones llamado ‘Oasis’. En ellas, como era de esperar, se alterna la sexualidad con el romanticismo, resultando por lo menos de entrada más atractivos estos últimos momentos, como es el caso de ‘La Canción’, un tema con saxo que tanto imagino en manos de Drake por ritmo, como de Juan Luis Guerra, por letra; o del single principal.

Este es muy acertadamente ‘Qué pretendes’, una canción llena de despecho en la que estos dos narradores tratan de evitar morder el anzuelo, cuando una chica que les ha dejado trata de volver con ellos. Perfectamente válida para cualquier tipo de género, pues a la inversa sería un pequeño himno de empoderamiento, plantea: “Ahora quieres volver / Por qué razón, dime para qué / Ya no te presto atención / Desde hace tiempo le puse punto final”. Mientras esas referencias a Facebook e Instagram tan propias de finales de esta década harán derretir colegios e institutos, Bad Bunny, por supuesto llega a irse de la lengua: “Estas no son horas de llamar / A menos que me lo quieras mamar”.

Musicalmente, la canción es un festín de pre-coros, coros y versos muy poderosos, acompañados de los ritmos típicos de reggaetón, aunque aquí adulterados con cierta imaginación por Sky, que figura como único productor tras haberse encargado de gran parte de las canciones del celebrado ‘Vibras’. El colombiano, cuyo verdadero nombre es Alejandro Ramírez, también es co-autor de ‘Con altura’.