Se busca a Dua Lipa en el remix de ‘Levitating’, se busca a Madonna en su videoclip

Dua Lipa ha estrenado al fin el remix de ‘Levitating’ en el que participan Madonna y Missy Elliott. La nueva remezcla de ‘Levitating’ extraída de un disco de remixes de lujo para ‘Future Nostalgia’, que saldrá el día 28 de agosto con más colaboradores como Gwen Stefani, Mark Ronson y Jamiroquai, está producida por The Blessed Madonna (antes The Black Madonna), y esta se la ha llevado totalmente a su terreno.

En efecto, The Blessed Madonna es realmente la principal protagonista de esta remezcla de superestrellas, pues como era de prever, se ha llevado totalmente a su terreno la composición, prescindiendo de su carácter disco-funky, que por otro lado ya era de 10 sobre 10, y no tenía margen de mejora. Lo que la canción pierde en comercialidad lo gana como oscuro banger de corte entre el electro y el techno: parece difícil que Radio One, principal objetivo de Dua Lipa, y las playlists de moda la asuman, pero sí está llamada a convertirse en una joya perdida de todas las implicadas. Pues además, Missy por supuesto mejora el rap de Dua («Suck my breasts like Betty Boop»), que era el punto más flojo de la canción (dentro de que no tenía ninguno).

Si en la remezcla a duras penas se oye a Dua Lipa más allá de la primera estrofa, al menos ella sí es la protagonista del videoclip. El vídeo, con cierto regusto a covid-19 (aislamiento, distancia de seguridad, pobreza de recursos), está protagonizado por Dua, su pareja, y una serie de jóvenes atraídos por cierto componente mágico y onírico. Missy Elliott ha podido rodar unas cucamonas para su parte, pero Madonna no, quizá porque como muestra de vez en cuando en Instagram, continúa lesionada de rodilla y tobillo y utilizando muletas.



La recepción al remix ha sido convulsa, como podéis comprobar en encuesta y comentarios bajo estas líneas. The Blessed Madonna se ha llevado la peor parte en este caso, pues es la productora, y hay quien le ha puesto en Twitter que «Dios se encargará de ella«. Los seguidores de Dua, Madonna y Missy comparten ya un «remix» del tema tal y como se entiende hoy (un añadido de voces sobre la original y ya), mientras el del disco ‘Club Future Nostalgia’ apela a los clubs de techno a la antigua usanza.



Sobre la gestación de la canción, Dua Lipa revelaba en una entrevista reciente que estaba trabajando con The Blessed Madonna en una remezcla para ‘Levitating’, cuando se le ocurrió comentar que quienes quedarían bien en ella serían Madonna y Missy Elliott. Se atrevió a consultar con su mánager con la esperanza de que al menos una de las dos dijera que sí, y finalmente consiguió a las dos. El invento supone el reencuentro de Madonna y Missy Elliott después de que esta apareciera en la mítica actuación de MTV que reunió a Madonna morreándose con Britney Spears y Christina Aguilera. En general, Elliott acudió al rescate de Madonna en aquella época para un par de remixes de ‘American Life’, con los que no pasó absolutamente nada pese a que corría el año 2003, y solo habían pasado unos meses desde que ‘Work It’ era número 2 en el Billboard Hot 100. Desde el punto de vista comercial, este no tiene pinta de correr mucha mejor suerte.



