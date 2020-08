Gwen Stefani habla de su reciente top 1 a Dua Lipa, que retrasa su disco de remezclas

Dua Lipa ha sido esta noche la invitada encargada de presentar el programa de Jimmy Fallon, y uno de los momentos más esperados ha sido la entrevista que ha realizado a Gwen Stefani, aunque por supuesto no ha podido ser en persona. Ambas han colaborado en una remezcla de ‘Physical’ en la que Mark Ronson dice haber trabajado como productor durante «medio confinamiento», y que no va a ser tan inminente después de todo: el disco de remezclas de Dua Lipa se retrasa una semana, del día 21 al día 28 de agosto, pues su equipo está trabajando en animaciones para Youtube para todas y cada una de las remezclas de dicho álbum.

Se supone el primer single de este disco, la remezcla de ‘Levitating’ con Madonna y Missy Elliott, aún previsto para este viernes 14 de agosto, y parece que habrá vídeo, aunque el rodaje de las diversas partes habría tenido lugar por separado según el tabloide Daily Star, y no por el coronavirus, sino por problemas de agenda.

Dua Lipa ha querido trabajar con Gwen porque es una de las principales influencias de ‘Future Nostalgia’ y así, aprovecha estos casi 10 minutos de entrevista para mostrarle sus respetos, indicándole que aprendió a deletrear «banana» gracias a ella. Se refiere, por supuesto, a la letra de ‘Hollaback Girl’, que en un momento dado se volvía loca para repetir hasta 4 veces, algo así como «Let me hear you say, this shit is bananas, B-A-N-A-N-A-S!», entre mil y un «this my shits«.

La autora de ‘Physical’ pregunta a Gwen cómo ha pasado el confinamiento, si ha aprendido a ordeñar en su rancho (la respuesta es que «no tienen animales de ese tipo»), y también sobre sus influencias infantiles, terminando hablando sobre ‘Annie’, el musical de Broadway. En la tanda de preguntas rápidas, Stefani narra que ha sido confundida con Lady Gaga y Christina Aguilera, que Dua Lipa reconoce como «reinas», después de que haya un pequeño hueco para celebrar el «número 1 reciente de Gwen Stefani». ¿A qué se refieren?

Gwen Stefani está aportando voces a la carrera de su pareja, la superestrella de música country Blake Shelton, y ha sido el caso este verano de ‘Happy Anywhere’, pero este tema ha salido hace tan sólo un par de semanas y no ha tenido tanto tiempo de despegar. En realidad se refieren a ‘Nobody But You’, el tercer single del recopilatorio que él sacaba a finales de 2019 y que este año ha sido aceptado por las emisoras de country hasta el punto de ser el tema número 1 en dichas radios durante el mes de abril. Además, lograba llegar al número 18 del cotizado Billboard Hot 100 y ha sido certificado como disco de oro: al margen de las emisoras country, en Estados Unidos ha sido un pequeño hit en toda regla. Gwen cuenta a Dua que piensa presumir de este logro «a estas alturas de su carrera» en ‘La Voz’, donde es jurado, al tiempo que recuerda que su padre la llevaba a conciertos de Emmylou Harris y cosas así porque le gustaba «el bluegrass, más que el country».