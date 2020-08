¿Troleo? ¿Filtración? ¡Hype! Dua Lipa confirma espectacular disco de remixes

Esta noche Madonna dejaba con el culo torcido a los seguidores de Dua Lipa subiendo una extraña instantánea a las redes sociales en la que confirmaba que el día 14 de agosto sale su remix de ‘Levitating’ junto a Missy Elliott. Pero el collage incluía también recortados de mala manera a Gwen Stefani y a Mark Ronson, llevando a muchos usuarios a pensar que estaba subiendo uno de esos «fan mades» que tanto le gustan, y que había confundido a Gwen «con una foto de sí misma de 1999» y a Mark Ronson con su propio ex productor, Stuart Price.

Después de 3 horas divertidísimas de especulación en Twitter y el foro de Popjustice, con mensajes que fueron del «que alguien le cierre el Instagram a Madonna» a «Madonna tardando una semana en informar sobre el remix y filtrando ahora la información del álbum de remixes de Dua Lipa es «classic Madonna»», pasando por una retahíla de memes con la cara de Gwen Stefani enterándose por Instagram de que había colaborado con Dua Lipa; esta ha subido exactamente la misma instantánea, revelando parte de lo que va a suceder. Y elevando al cubo el amor/odio al Instagram de Madonna por el camino.

El 21 de agosto, una semana después del remix de ‘Levitating’ que estará producido por The Blessed Madonna y no por Stuart Price y KOZ, se publicará un álbum de remezclas llamado ‘Club Future Nostalgia The Remix Album’. Además de la nueva versión de ‘Levitating’ podremos disfrutar de una nueva del hit ‘Physical’ producida por Mark Ronson y «muchas, muchas más sorpresas», como «remezclas de algunos de los artistas favoritos» de Dua Lipa.

¿Quiénes son algunos de esos «artistas favoritos»? ¿Cuáles son esas «sorpresas»? Desde antes de que llegara la confirmación de Dua Lipa se había jugado a las adivinanzas, pues en la instantánea compartida en principio por Madonna, había muchos otros «huevos de Pascua» desperdigados: aparece el logo de Jamiroquai en uno de los coches, hay quien ha visto a Kylie en el caballo blanco, a Moloko en el perro e incluso a Normani en una esquina.

Algunas de esas predicciones se harán realidad y otras habrán quedado en la imaginación de la gente. Pero lo seguro es que, al margen de que estas remezclas mejoren el resultado inicial, y mira que en ‘Physical’ o en ‘Levitating’ había muy poquito margen de mejora, Dua Lipa está dando una era que pasará a la historia del pop por lo que tiene de excitante. Ya tenía uno de los discos del año desde el día de su salida; ahora está dándole toda la vida posible en medio de una pandemia.

Nadie sabe a ciencia cierta a estas alturas si aparte de anunciar esta bomba que puede resucitar en las listas a dos personas tan improbables en 2020 como Madonna y Gwen Stefani, se mantiene esa edición deluxe con canciones nuevas que supondría un tercer relanzamiento de ‘Future Nostalgia’, un disco que ya había vendido 1 millón de copias. Dua Lipa ha declarado que tiene material para entretener a sus seguidores hasta 2022, por lo que esa teoría parece afianzarse.

