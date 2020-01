La Canción del Día: Dua Lipa se fija en “otros años 80” para su nuevo pelotazo, ‘Physical’

Dua Lipa presenta el segundo single oficial de su nuevo disco, ‘Future Nostalgia’, a la venta el mes de abril. Tras triunfar con ‘Don’t Start Now’ y entregar el “buzz single” que se titulaba como el largo, es el momento de conocer ‘Physical’.

Se trata de una trepidante canción que de nuevo se inspira en el sonido de finales de los 70 y principios de los 80, pero esta vez no para emular el sonido de Chic y las producciones que estos hicieron para gente (Sister Sledge, Diana Ross, etcétera). Avanzamos unos años para entregarnos más HI-NRG y cinético, ese que tanto le gusta a The Weeknd desde ‘Can’t Feel My Face’ y sobre todo ‘Starboy’. La propia Dua apuntaba a ‘Flashdance’ como influencia. El tema suena también un poquito a Lady Gaga, lo que quiere decir que recuerda a los Bon Jovi de ‘Runaway’ pero la producción de Jason Evigan y KOZ no es tan deliberadamente bruta: tiene la elegancia que buscaban The Killers junto a Stuart Price, lo que quiere decir que también nos lleva a New Order y Joy Division, presentes en el elegantísimo teclado del tema.

¿Nada de esto es demasiado Olivia Newton-John, verdad? Lo cierto es que sí parece haber un guiño en la expresión “let’s get physical”, mientras la letra es un juego sexual con frases como “¿quién necesita dormir cuando te tengo al lado?” y un doble sentido político (“all night, I’ll riot with you”).

Al margen de que ‘Physical’ sea número 1 o no, parece que se avecina una era muy querida por los seguidores de la música pop, huérfanos de pop directo y accesible en la era del medio tiempo de corte trap o latino ideado para las plataformas de streaming.



