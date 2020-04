La Canción Del Día: ‘Levitating’ de Dua Lipa es el chute de euforia pop necesario en estos tiempos

Dua Lipa ha publicado uno de los discos más importantes de la cuarentena a nivel internacional, un ‘Future Nostalgia‘ que de momento no vamos a poder bailar en la discoteca pese a su marcado componente bailable, pero que la han erigido en la reina del pop del momento. ‘Future Nostalgia’ no es una obra de dance radical, de hecho suena más hecho a medida para la radio y las playlists que para la pista de baile, pero sí se entrega a una variedad de ritmos uptempo a lo largo de sus primeras 7 pistas al menos, las cuales no dan tregua.

Uno de ellos es ‘Levitating’, que será single tarde o temprano… si el coronavirus lo permite. De hecho ya es el tema de ‘Future Nostalgia’ más escuchado en Spotify al margen de los singles y no es de extrañar: como canción disco es bastante más sencilla y feliz que cualquiera de los sencillos del álbum publicados hasta la fecha. Al contrario que ‘Don’t Start Now’, cuya estructura la hace progresar “in crescendo” hasta hacerla explotar en un final apoteósico, ‘Levitating’ es un chute de euforia desde el principio hasta el final que incluso consigue ir más allá gracias a un post-estribillo embriagador cantado a coro. Probablemente lo que necesitaba esta canción que habla ni más ni menos que sobre ese momento en que “te enamoras y sientes que estás levitando”: una estructura más clásica, sin misterios, los que tampoco incluye una letra llena de simpáticas referencias al espacio, la galaxia, las estrellas… o de rimas tipo “moonlight” y “starlight” que no suenan a cliché sino perfectas para lo que nos cuenta la canción musicalmente.

Cuenta Dua que ‘Levitating’ fue la primera canción que escribió de ‘Future Nostalgia’ “cuando sentí que ya tenía a todo el mundo a bordo con el concepto del álbum” y que, en ella, ha querido explorar un tipo de canción “feliz” que animara a la gente a bailar sin más. ‘Levitating’ es totalmente edificante como canción pop, mientras su producción alberga ese punto sofisticado que prima en ‘Future Nostalgia’. Stephen Kozmeniuk, que ya había trabajado prominentemente en el debut de Dua Lipa, y el gran Stuart Price, mano amiga de Madonna en ‘Confessions on a Dancefloor‘ y de Kylie Minogue en ‘Aphrodite‘, se reparten la tarea en una producción disco robusta que remite al trabajo de Basement Jaxx circa 2005 o de los franceses Cassius, lo cual cobra todo el sentido del mundo cuando descubres que la misma Dua ha dicho que la canción “tiene un punto a Daft Punk”. Aunque la influencia improbable aquí es Blondie y está presente en el “middle 8”: “es como mi versión británica del rapear de Blondie. Sentí que necesitaba mostrar mi lado británico en el disco, porque a veces la gente no sabe de donde soy”. Lo que está claro es que ‘Levitating’ merece llegar a todas partes.



Lo mejor del mes: