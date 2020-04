Así se convirtió Dua Lipa en la última reina del pop

Dua Lipa podría ser número 1 de ventas en Reino Unido esta semana con ‘Future Nostalgia‘ si 5 Seconds of Summer no se lo impide y es muy posible que lo sea en múltiples países del resto del mundo. En Estados Unidos las cifras serán peores porque Dua aún no es una artista consagrada en el país y porque la pandemia es una realidad; pero poca duda cabe ya de que, gracias al exitazo de ‘Don’t Start Now’, al “hype” que ha habido en torno a su segundo disco y a las excelentes críticas que este está recibiendo, Dua es la reina del pop del momento. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Repasamos 5 hitos de su carrera:

El vídeo de ‘New Rules’

Antes de arrasar con ‘New Rules’, antes incluso de publicar su primer disco, retrasado varias veces, Dua Lipa ya era una cantante bastante conocida en Reino Unido gracias al éxito de singles como ‘Be the One’, ‘Hotter than Hell’ o ‘Scared to Be Lonely’. Cuando salió ‘Dua Lipa‘ al mercado, Dua ya llevaba hasta 6 singles a sus espaldas (7 si contamos ‘New Love’, su primera canción publicada), ninguno de los cuales había terminado de hacerla triunfar decididamente más allá de UK. ‘New Rules’, un “album track” inofensivo de primeras que ocupaba una modesta pista 10 dentro del disco, fue el éxito que había estado buscando: su primer número 1 en Reino Unido, una de las canciones del verano y un macrohit global que hoy supera los mil millones de reproducciones en Spotify. ¿El motivo de su éxito? Además de un pegadizo estribillo que enumera las “nuevas reglas” con las que enfrentarse a un amor tóxico, un divertido y currado videoclip veraniego y coreografiado de principio a fin, que daba lugar a imitaciones y parodias, convirtiéndose en un pequeño fenómeno más meritorio si tenemos en cuenta lo avanzada que estaba la campaña del disco hasta entonces. De ahí, ‘IDGAF’ volvió a arrasar y el resto es historia.



Su debut, un éxito a la larga

Ante el escenario descrito anteriormente podía parecer que Dua Lipa terminaría siendo una artista de singles incapaz de vender un disco entero, pero el éxito de su primer álbum se produjo a largo plazo, exactamente a lo largo de dos años nada menos. ‘Dua Lipa’ no fue uno de los 40 discos más vendidos de 2017… pero sí fue el 25º disco más vendido de 2018 en todo el mundo a pesar de que vio la luz en el verano del año anterior. Por supuesto, su éxito fue especialmente rotundo en Reino Unido, donde es absolutamente la mujer del momento: ‘Dua Lipa’ tampoco fue uno de los discos más vendidos de 2017 en las islas, pero fue el 9º más vendido de 2018, y el más vendido del año por una artista femenina (era la única mujer en el top 10). Además ‘Dua Lipa’ fue uno de los 20 discos más exitosos de 2019 en Reino Unido, logrando dos años después de su edición original una longevidad en las listas que ya quisieran muchos para sí (y sin haber sido número 1). A finales de 2018, Spotify confirmaba que ‘Dua Lipa’ es el disco hecho por una mujer más escuchado de la historia de Spotify, aunque esta información tiene trampa porque suma las escuchas de su edición “completa”, que incluye macrohits ajenos a la edición original del álbum como ‘Scared to Be Lonely’, la colaboración de Dua con Martin Garrix que suma 500 millones de streamings.



Sus exitosísimas colaboraciones

Hablando de colaboraciones, Dua raramente ha dado paso en falso con ellas a lo largo de su hasta ahora breve trayectoria. ‘Lost in Your Light’ con Miguel es uno de sus mayores éxitos, aunque también es el único que ya pertenecía a su debut. El resto fueron añadidos a posteriori contribuyendo a inflar sus escuchas en la mencionada plataforma de streaming. Pero es que estas son realmente monstruosas: ‘One Kiss’ con Calvin Harris está a punto de alcanzar los mil millones de escuchas, ‘Electricity’ con Silk City (Mark Ronson y Diplo) lleva 380 millones, ‘No Lie’ con Sean Paul 372 millones, ‘Kiss and Make Up’ con las surcoreanas BLACKPINK otras 338 millones… Todas ellas han contribuido a reforzar la marca de Dua Lipa en el pop actual, especialmente dos: ‘One Kiss’ y ‘Electricity’, que por su sonido discotequero han tendido un necesario puente entre el debut de la británica, que era un cajón de sastre de canciones y estilos, y un segundo trabajo mucho más enfocado en la pista de baile. Y cada una tiene su mérito propio: ‘One Kiss’ era número 1 en Reino Unido y en muchos otros países y es la más escuchada de las dos, pero ‘Electricity’ daba a Dua Lipa su primer Grammy. Esa misma noche la artista recogía un segundo galardón muy merecidamente visto lo visto, el de Artista Revelación.



‘Don’t Start Now’

Ya hemos comentado la gran campaña promocional que Dua Lipa se ha sacado de la manga para apoyar ‘Don’t Start Now’, el primer single de su nuevo disco. Mientras el videoclip oficial era una nadería, Dua se ha dedicado a presentar la canción por absolutamente todas partes con actuaciones muy llamativas, y la canción ha ido ganando más y más adeptos con el paso de los meses. ‘Don’t Start Now’ era publicada el 1 noviembre de 2019, después de Halloween, pero es ahora cuando ha alcanzado sus posición máxima en Estados Unidos (top 2) después de haber sido un gran éxito en Reino Unido y en casi toda Europa (España es uno de los países más rezagados). En todo este tiempo la canción se ha mantenido dentro del top 5 de las canciones más reproducidas en Spotify a nivel global, y ahora mismo es top 2 nada menos solo por detrás de ‘Blinding Lights’ de The Weeknd. El éxito de ‘Don’t Start Now’ se ha cocido a fuego lento, pero si parecía que había tocado techo hace un mes o dos, nada más lejos de la realidad: es ahora cuando está viviendo su mayor momento de popularidad. La canción ha terminado por consagrar a Dua Lipa y con ella se ha forjado un clásico de nuestro tiempo. Y en pleno confinamiento, Dua no ha dejado de cantarla por ejemplo en el programa de James Corden, dentro de su serie de actuaciones hechas desde casa.



Segundo disco sobresaliente

Dua Lipa ha pasado con nota la prueba del segundo disco y ha entregado un trabajo de pop sobresaliente que aparecerá en casi todas las listas de lo mejor del año (su media en Metacritic es de 88 sobre 100). Y lo ha hecho a su manera, porque como ha recordado The Guardian, Dua no ha cogido el camino fácil para ‘Future Nostalgia’, sino el que a ella le ha apetecido. No se ha subido al carro del trap ni del pop tropical ni de las canciones sobre salud mental que salen cada viernes llamadas ‘Anxiety’ ni de los discos de 20 canciones indigestos, sino que ha hecho un disco de pop bailable de 11 pistas ni más ni menos porque consideraba que este estilo de música ya no tiene tanta presencia en radio. Ninguno de los artistas que hoy consideramos los más exitosos del momento, por ejemplo Drake, Ariana Grande, Ed Sheeran, Taylor Swift o Post Malone, hacen música disco. ‘Dance Monkey’ ha triunfado, pero es más bien dance y es flor de un día. ‘Don’t Start Now’ puede haber sido pionera en la re-introducción de este sonido en las listas de éxito de todo el mundo, y ‘Future Nostalgia’ está produciendo más éxitos en su estilo abiertamente pop y bailables, como ‘Physical’ o ‘Break My Heart’. El disco es tan bueno que cualquiera de sus pistas podría ser single en cualquier momento a excepción, quizá, de las dos últimas, que en cualquier caso no hay que subestimar; y es una pena que la pandemia no vaya a dejar a Dua explotar todo su potencial de cara a la realización de videoclips y de actuaciones al menos durante este año. La gira del disco empieza ya en 2021, así que es posible que ‘Future Nostalgia’ vuelva a ser otro éxito a largo plazo, de esos que ya se ven muy poco.