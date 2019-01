Las bandas sonoras y la música urbana mandan entre los discos más vendidos de 2018

Mediatraffic ha publicado su clásico cálculo de los 40 discos más “vendidos” de 2018, en el que desde hace un par de temporadas, cuenta el streaming. Se suele parecer bastante a la lista oficial de la IFPI, que sale mucho después y no es pública, por lo que sirve para análisis y reflexión sobre cuáles han sido los artistas más populares en discos y por tanto quienes tendrán más opciones de llenar estadios a medio y largo plazo.

La tabla está capitaneada, y por bastante diferencia, por la banda sonora de ‘The Greatest Showman’, todo un fenómeno que llegaba a los cines a principios de año y que sigue copando las listas, en especial las británicas. Hasta 5 millones y medio de copias ha movido, y todavía no ha dicho todo lo que tenía que decir, pues ahora mismo continúa siendo top 1 en Reino Unido. En otros años habíamos visto triunfar la música de ’50 sombras de Grey’ o ‘Fast & Furious’, pero esto ha ido un paso más allá. También aparece en el top 10 la banda sonora de ‘Ha nacido una estrella’, que ha supuesto la resurrección de Lady Gaga y también tiene pinta de estar entre lo más vendido de 2019, sobre todo si hay Oscars para la película al margen de “mejor canción”. En posiciones más modestas del top 40 también están las B.S.O. de ‘Black Panther’ (#17), ‘Bohemian Rhapsody‘ (#26) y ‘Mamma Mia! Here We Go Again!’ (#30).

Al margen del consumo musical que supone la asistencia al cine, destaca por supuesto el dominio de la música urbana: Drake y Post Malone completan el podio de lo más vendido de 2018 con 4 millones de unidades nada desdeñables para ‘Scorpion‘ y ‘beerbongs & bentleys‘ (en su caso el streaming es fundamental). Además, Post Malone es top 13 con su álbum de 2017, ‘Stoney’. En el top 10 también encontramos a XXXTentacion, Travis Scott y Cardi B (Eminem es además top 11 con su disco sorpresa ‘Kamikaze‘). Solo Ed Sheeran con su disco editado en 2017 e Imagine Dragons resisten con otros géneros, además de los surcoreanos BTS, que son top 7 con ‘Love Yourself 轉 ‘Tear’ y top 12 con el recopilatorio ‘Love Yourself 轉 ‘Answer’.

Como veis el top 7 es íntegramente masculino, con la salvedad de las actrices de ‘The Greatest Showman’, pero han logrado colarse en el top 20 Ariana Grande con ‘Sweetener‘ (#16), Camila Cabello con ‘Camila’ (#18) y Taylor Swift con un ‘reputation’ en verdad editado en 2017. También hay que alabar la resistencia de Dua Lipa y P!nk con sendos álbumes de la temporada 2017 (puestos 25 y 31, respectivamente).

Por último, pese a que parecían “flops” por no igualar datos pasados, al menos aparecen en la parte más baja del top 40 los últimos discos de Justin Timberlake, Maroon 5, Sam Smith, Nicki Minaj y The Weeknd. Ya es más de lo que pueden decir The Carters (Beyoncé y Jay-Z), Muse, Kanye West, Lily Allen, Mumford & Sons (¡los que vendieron 6 millones de ‘Babel’!) o, como ya es habitual y ya no sorprende a nadie, Mariah Carey y Christina Aguilera. El top 40 completo está aquí.

1.-Soundtrack – The Greatest Showman 5.434.000

2.-Drake – Scorpion 4.268.000

3.-Post Malone – Beerbongs & Bentleys 3.990.000

4.-Ed Sheeran – Divide 3.982.000 (Total: 13.600.000)

5.-XXXTentacion – ? 2.719.000

6.-Travis Scott – Astroworld 2.411.000

7.-BTS (Bangtan Boys) – Love Yourself 轉 ‘Tear’ 2.275.000

8.-Lady GaGa & Bradley Cooper – A Star Is Born (Soundtrack) 2.257.000

9.-Cardi B – Invasion Of Privacy 2.227.000

10.-Imagine Dragons – Evolve 2.137.000 (Total: 4.081.000)