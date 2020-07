Dua Lipa vende 1 millón en un año raro, Jessie Ware no logra subirse al carro

Hits

La sección «Hits and Flops» es difícil de mantener, porque casi no hay discos que sean «hits»: lo más común a día de hoy es durar pocas semanas en las listas de ventas… salvo los álbumes que se enganchan a ellas y duran en ellas meses y años, como los dos últimos de Adele, a otra escala ‘Born to Die’ de Lana del Rey, o a otra escala ‘Rumours’ de Fleetwood Mac, editado en 1977, pero habitual de las listas anglosajonas aún a día de hoy (ahora mismo es top 21 en Reino Unido lo creáis o no). Entre los grandes vencedores de los álbumes publicados en 2020, muy obviamente hay que hablar de ‘Future Nostalgia’ de Dua Lipa. Ya su álbum debut fue un enorme «sleeper», triunfando muy poco a poco hasta alcanzar el estatus de doble platino en Reino Unido y platino en el complejo mercado norteamericano, y sumando la impresionante cifra de 4 millones de copias vendidas según Music Week. Parece algo inflada pese a ser oficial, pero es lo que tiene haber contado con singles tan sumamente millonarios como ‘New Rules’ y ‘IDGAF’, ambos con más de 1.000 millones de reproducciones en Spoti.

A nadie se le escapa que ‘Future Nostalgia’ ha sido un petardazo, uno de los mayores bombazos del año, y la única pregunta es por dónde andan sus cifras oficiales en un año en el que, debido a la pandemia, los grandes almacenes han estado cerrados a cal y canto. Pese a que sufrió una filtración, pese a los gravísimos problemas de distribución de su vinilo, tan difícil de conseguir que personalmente tardé un mes en recibirlo y luego resultó no ser la edición que había encargado (parece que Warner ha dado el mismo código de barras a las copias de color que a las que no lo son, en un momento en el que ciertamente había otras prioridades en la humanidad); Mediatraffic ha estimado que ya van 1 millón de copias vendidas. En concreto irían 1.108.000 copias, que para el momento en que vivimos, no está nada mal.

El álbum no ha logrado singles número 1, pero de manera más importante ‘Don’t Start Now’ ha sabido mantenerse en las listas de todo el globo durante meses, ‘Physical’ ha afianzado el producto y ‘Break My Heart’, pese a no haber tenido ninguna repercusión en España, ha conseguido convertirse últimamente en un «sleeper» en Estados Unidos. El año raro que llevamos ha propiciado que ‘Future Nostalgia’ tan sólo sea disco de oro en Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda, pero su buena posición en listas 4 meses después de su lanzamiento, nos habla de que su longevidad podría llegar hasta Navidad y más allá. A día de hoy continúa en el top 9 en Reino Unido, en el top 33 en Estados Unidos, o en el top 12 en España. Su equipo prepara una edición especial de cara a la gira con nuevos singles y featurings sorpresa, por lo que a nadie sorprenderá, pese al calvario que puede suponer, que se terminen superando las cifras vibrantes de su debut.



Flops

Esta apuesta por el pop sin complejos, con influencia de la música disco, y al margen de los featurings y el trap, podría haber influido un poquito en que la gente prestase atención al fantástico cuarto álbum de Jessie Ware, que mucho tendrá que torcerse la cosa para que no sea uno de los 10 mejores álbumes de 2020. También sin guiños a la música trap, hip hop ni latina que domina las listas, su público objetivo es el británico, pero este está ignorándolo de la peor manera posible. ‘What’s Your Pleasure‘ tuvo una digna entrada en el puesto 3 en el propio país de Jessie, pero en su segunda semana se desmoronaba al top 43, desapareciendo de todo el top 100 de manera dramática en su tercera semana de vida. El álbum no ha encontrado su lugar en Radio 1 ni en Radio 2, siendo incapaz de mantener ninguno de sus muchísimos sencillos en las emisoras más importantes de la BBC, haciendo parecer las cifras de ‘Say You Love Me’ de su segundo álbum, realmente inalcanzables.

El panorama fuera de Reino Unido es incluso más desolador, y ‘What’s Your Pleasure’ no se ha pasado ni a saludar por el Billboard 200, por la mayoría de listas europeas o por las españolas. Si ‘Future Nostalgia’ es oficialmente el nuevo ‘Confessions on a Dancefloor’, ‘What’s Your Pleasure’ pinta a ser el nuevo ‘Overpowered’.