¿Cómo puede Dua Lipa seguir siendo la reina del pop en 2021?

Dua Lipa ha confirmado que las caras b de ‘Future Nostalgia’ verán la luz próximamente. En redes se habla de una edición de lujo de ‘Future Nostalgia‘ titulada ‘Moonlight’ que saldría tan pronto como en febrero e incluiría algunos de los cortes que solo han podido escucharse en la versión remezclada del álbum, como ‘That Kind of Woman’. Parece que ‘Love is Religion’ no formaría parte del tracklist, pero sí temas como ‘We’re Good’, ‘If It Ain’t Me’ o ‘Not My Problem’.

La intención de Dua, a todas luces, es seguir en la cresta de la ola este año, sobre todo porque los conciertos no están en absoluto asegurados. Recientemente, The 1975 han cancelado su gira mundial, que empezaba en marzo, para dedicarse a escribir su nuevo álbum, y tanto Nick Cave como, desde España, Ginebras han tomado, en las últimas semanas, la decisión de cancelar las suyas. La de ‘Future Nostalgia’, que arrancaba la pasada primavera en España, ha sido pospuesta hasta en dos ocasiones, para finalmente comenzar el próximo mes de septiembre si todo va bien, en Liverpool, y concluir el mes siguiente en Madrid, cerrando el círculo abierto antes de la pandemia. Esto significa que Dua pretende alargar la etapa de ‘Future Nostalgia’ hasta bien entrado otoño, cuando el público ya se sabe el disco de memoria, el concierto transmitido por streaming ‘Studio 2054‘ ha arrasado y… ¿cuántos singles van ya? ¿Cuántas colaboraciones?

Lo cierto es el potencial está ahí para seguir exprimiendo la gallina de los huevos de oro. ‘Future Nostalgia’ no ha sido el disco del año solo por lo bien que se lo ha montado Dua de cara a promocionarlo con todas las de la ley, gozando de una infraestructura que muchos matarían para sí, incluido Harry Styles. El disco es muy bueno, quitando las dos últimas canciones, que tampoco son el sumum del terrorismo musical; y como tal sigue instalado en el top 10 de Reino Unido cuando va a cumplirse un año de su lanzamiento, mientras ‘Levitating’ con DaBaby sigue saboreando las mieles de ese éxito que tanto le ha costado obtener. Raro sería que Dua no quisiera dar una última coletada a la promoción del álbum álbum lanzando como single ‘Cool’, la que más sabor a despedida tiene por su sonido melancólico; o ‘Pretty Please’, la más «arty», con todo el potencial de recibir un vídeoclip popero tipo ‘This is How We Do‘; o ‘Love Again’, su favorita. Puede que ‘Future Nostalgia’ vaya a cumplir un año, pero las «eras» hoy en día no tienen por qué durar dos telediarios: que se lo digan a Ed Sheeran o a la misma Katy Perry.

Otra posibilidad es que Dua Lipa se marque un Ariana Grande y decida lanzar su tercer disco en algún momento de este año, para terminar presentando los dos mediante la gira de ‘Future Nostalgia’. Esto es improbable puesto que implicaría organizar la gira prácticamente de nuevo al tener que añadir nuevos números, eliminar otros… ¿y quién asegura a Dua que la gente acudirá finalmente a su concierto cuando el virus sigue campando a sus anchas, aunque muchos miren a otro lugar? Es un rompecabezas pero el mercado de hoy dicta que los artistas deben publicar contenido constantemente, lo cual no puede venirles mejor puesto que no hay conciertos, y en esas está Dua: sus «caras b» están a la vuelta de la esquina y ella ha llegado a asegurar que tiene música suficiente para durar hasta 2022. Desde luego, la artista ha demostrado tener ideas de sobra para aprovechar el momento en que se encuentra sin necesidad (ni posibilidad) de pisar un escenario.