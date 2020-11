Grandes momentos, pero también sombras inesperadas, en el ‘Studio 2054’ de Dua Lipa

En un alarde de grandeza inalcanzable para el resto de los mortales, Dua Lipa ofreció anoche un directo online que iba a reunir a varios invitados de primer nivel, a todos los niveles. Tenía bajo la manga a una leyenda como Elton John; tenía a FKA twigs, autora del mejor álbum del año pasado para numerosos medios; y tenía a jóvenes talentos más desconocidos como Angèle. Pero no los necesitaba. La autora de ‘Future Nostalgia‘ tenía repertorio de sobra -renunció a ‘IDGAF’ por ejemplo- para entretenernos durante más de una hora, pues durante los últimos años ha escrito algunos de los mejores éxitos que nos ha dejado la música pop últimamente: desde ‘New Rules’ hasta ese ‘Levitating’ que justo esta semana asciende al top 5 de las listas británicas y que jamás necesitó a Madonna y mucho menos a DaBaby.

Dua Lipa nos convidaba a un homenaje a la música de baile a lo largo de las décadas, comenzando en formato 4:3, pasando después al panorámico a medida que avanzaba su viaje en el tiempo. Algunas canciones no habían sonado en directo por obra y gracia de la pandemia y en ocasiones se notó para regular: la voz de Dua, que ha ofrecido directos excelentes en España tanto en el FIB como en Mad Cool, no estaba en principio nada desengrasada pese a que el evento no, no se emitía en vivo; y su cuerpo de baile tenía ese aire casero y medio amateur que no se consentía en las superproducciones de los años 80 tipo macroconcierto de Michael Jackson. Más preocupado por la diversidad y por la autoafirmación -que cada cual sea uno mismo y demás- que por la perfección técnica, este tipo de show no es mejor ni peor, es otra cosa.

Entre distintos escenarios ambientados en los 70, 80, 90 y los 2000, entre neones y mini raves acid, Dua Lipa hizo vibrar al público especialmente en ‘Break My Heart’ y ‘Physical’, dejando los números más perfectos para su canción de «breakthrough», ‘New Rules’ y para el tema final ‘Don’t Start Now’, alzado como su gran clásico y su mejor producción por el momento. Pero también hubo lugar para las decepciones. Si la aparición de FKA twigs bailando en una barra de stripper lució algo desangelada y encajada como por obligación -resolvieron con un artificial abrazo el hecho de que estaba pareciendo que «twigs» hubiera mandado su parte desde su casa con el móvil-, lo de algunas colaboraciones clamó el cielo. De Miley se proyectaron unos descartes del vídeo de ‘Prisoner’; y Bad Bunny y J Balvin para ‘One Day’ aparecieron sin más en una televisión. Pequeña. Entiendo que todo no se pueda hacer en una pandemia, ¡pero no nos «hypees»! ¡no los anuncies!

Mejor -al menos más grande- vimos a Elton John aportar ‘Rocket Man‘ a modo de interludio, pero quien robó la noche fue Kylie Minogue, que ha dejado atrás tropezones y horteradas escénicas varias para hacerse con toda la clase vista en la historia de la música disco. Subida en una mesa tipo piano-bar, decidió cantar un tema suyo y nuevo, no ninguna sobada reliquia, y con ‘Real Groove’ hizo callar bocas a todos los plastas que creen que ‘DISCO‘ está sobrevalorado después de haberlo escuchado por encimita y dos veces. Maravillosa.

Especialmente brillante en la sección club, con The Blessed Madonna poniendo unas canciones para una gente bailando y fingiendo que tomaba copas, el show, que terminó con una imagen hito de Dua Lipa, Kylie y Angèle bailando el ‘Hung Up’, tuvo incluso after-party. Más ancha que larga, Dua Lipa apareció portando una camiseta de sí misma y se pincharon unos temitas mientras el público comentaba lo que había sucedido. Estamos en mitad de una pandemia, hay toque de queda y no se puede hacer nada. En esta coyuntura, la cantante logró anoche que su set online fuera un acontecimiento que reunió a niños, adolescentes y gente-de-mediana-edad, y no sé quién pareció más lerdo, si aquellos que nos estamos acostumbrando a bailar en casa mirando una pantalla, o aquellos que decidieron perderse esto porque «quién va a pagar por un show online». Mucho me temo que es lo segundo. 7,5.