Si algo nos ha enseñado este 2020 maldito es que no podemos dar nada por garantizado. Sólo el ocio cultural nos está salvando del aburrimiento más extremo y en esta coyuntura Kylie ha decidido volver a la música pop, poco tiempo después de su aventura country. Con este nuevo álbum entre las manos es fácil darlo por hecho, pero hubo un momento en que pudimos perder a la gran princesa del pop en favor de las garras de Radio 2, la emisora «adulta» de la BBC, a juzgar por el éxito que tuvieron en Reino Unido tanto ‘Golden‘ como su predecesor, aquel álbum navideño, ambos disco de oro en tiempos muy difíciles para conseguir uno.

‘DISCO’ es una vuelta al redil, seguro que animada por los acercamientos a la música disco de Dua Lipa, The Weeknd, Jessie Ware o Róisín Murphy, pero no oportunista. Parte de este álbum ya estaba escrito el año pasado, y no hay que olvidar que uno de los descartes de ‘Golden’ -y lo fue porque ciertamente no encajaba en un disco cercano a la americana- ya iba por estos derroteros. En concreto, ‘New York City‘, que terminaba incorporándose a un recopilatorio en 2019.

A diferencia de ‘Future Nostalgia’ y otros ejercicios de revival sobre la década de los 70, ‘DISCO’ no actualiza las producciones de aquellos años tanto como se recrea en ellas. De manera descarada, ‘Where Does the DJ Go?’ cita ‘I Will Survive’; ‘Dance Floor Darling’, la mítica discoteca Studio 54 y la estética de ‘Say Something‘ está construida en torno a una imagen de la modelo Marisa Berenson de aquella misma época. El álbum se ha presentado con esta última y con otra canción que huyen de la estética de nuestros tiempos, decantándose por ese regusto retro. Tanto ‘Say Something’ como ‘Magic‘ funcionan como singles sosegados, presentación del «disco maduro» que Kylie proponía, la primera con una coda muy bonita, y la segunda revelándose como perfecto «opener».

En este álbum, después, por supuesto caben canciones un tanto más exultantes o, como diría ‘Last Chance’, «supercalifragilísticas». ‘Supernova’ es la más uptempo, ‘Real Groove’ la más cercana a lo que podría asimilar un fan de Dua Lipa, ‘Where Does the DJ Go?’ decide tomarse un chupito de «French Touch» en el último momento, y ‘Monday Blues’ pulula entre lo cuco y lo horterilla como los Saint Etienne de ‘Tiger Bay’. Pero la mejor es ‘I Love It’, la gran alegría que deja la segunda parte con esa cascada de cuerdas que todos asociamos al disco de los 70, y desde ya la joya perdida de este largo si no puede hacerle un vídeo mejor que los dos últimos.

«Maduro» más en producción que en lo lírico, el álbum carece de baladas propiamente dichas, revelando muy poco sobre quién es o cómo se ha sentido Kylie en los últimos tiempos, resultando en ese sentido un tanto plano y opaco. A lo que contribuye un último tramo con cosas como ‘Unstoppable’, que recuerda viejas decepciones: la que viviste cuando te compraste o escuchaste aquel disco de Donna Summer y comprobaste que no todas las canciones molaban tanto como ‘Hot Stuff’, o aquel disco de Gloria Gaynor y comprobaste que no todas las canciones molaban tanto como ‘Never Can Say Goodbye’.

Con todo, aquí hay material suficiente para afirmar sin pestañear que estamos ante el álbum más disfrutable al completo de Minogue desde el gran ‘X’. Puede que le falte un ‘Get Outta My Way‘, pero hay varios fuertes pilares, entre los que faltan por mencionar dos: ‘Miss a Thing’ es una pequeña maravilla que parece mirar melódicamente las mieles de la chanson francesa, y ‘Celebrate You’ como cierre. Esta Kylie más tierna le da mil vueltas a la de ‘Music’s Too Sad Without You’, aquella última pista de ‘Golden’ en la que, por mucho que lo intenté, nunca logré entrar. Diría que no hay color… pero vaya si lo hay.

Calificación: 7,5/10

Lo mejor: ‘Magic’, ‘I Love It’, ‘Real Groove’, ‘Miss a Thing’

Te gustará si te gustan: Gloria Gaynor, Donna Summer, Abba, Chic

Youtube: audio de ‘I Love It’