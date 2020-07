‘Say Something’ de Kylie Minogue mejora a la 5ª escucha: ¿hay paciencia para eso hoy en día?

La redacción de JENESAISPOP evalúa el single de regreso de Kylie.

«Kylie se ha dado prisa en volver y en medio de un futuro incierto sobre todo para la música en directo -un porcentaje importante de sus ingresos actuales- anuncia disco y saca single. Antes de que pueda pasar de moda el hedonismo popero de Dua Lipa e incluso The Weeknd, Kylie deja el country y vuelve a lo que hace mejor… con una canción demasiado inspirada en la zona media de sus «greatest hits» (‘I Believe In You’, ‘Like a Drug’, etcétera). Uno querría que hubiera apretado las tuercas a los artistas más jóvenes con una canción un poquito más contundente, con el mismo brilli-brilli que prometía la portada de ‘DISCO’. En contraste con ese exceso, en producción parece haber primado ese «disco maduro» al que hacía referencia durante la promoción, quedándose algo corta: el tema mejora en la 5ª escucha, exactamente la que el público generalista no va a concederle. Eso sí, el álbum sale el 6 de noviembre, de lo cual deducimos que hay como mínimo un segundo single programado en otoño. Esperemos que el nuevo ‘Get Outta My Way’, que también fue un segundo single». Sebas E. Alonso.

«En papel, ‘Say Something’ parece la introducción perfecta al mundo que Kylie ha construido en ‘DISCO’, su nuevo álbum: no es exactamente disco, sino más bien synth-pop o electro-pop, por lo que no cabe esperar un álbum centrado exclusivamente en este estilo, pero además incorpora unas guitarras que nos remiten al disco anterior, como queriendo establecer un puente entre ambos trabajos que posiblemente se derrumbará una vez lanzado el segundo single, confirmado por la propia australiana. Ya la portada de ‘DISCO’ nos abría las puertas al sonido «galáctico» de esta emotiva canción cuya estructura la hace sonar como un cohete que poco a poco despega hacia el cielo, más que como una canción de pop con estrofa y estribillo convencional. Irónicamente, el hecho que ‘Say Something’ no suene como un primer single ideal es lo que lo convierte en un primer single ideal: funciona a modo de «reset» y además no hace más que crecer con las escuchas. Por poner una pega, la producción de Biff Stannard (‘Love at First Sight’, ‘In Your Eyes’) suena plana y monocromática, no termina de hacer relucir la supuesta riqueza que esconde la música, sin embargo, la embriagadora euforia que alcanza el tema en su final lo compensa con creces». Jordi Bardají.

«Me sabe mal decir esto, pero por muchas vueltas que queramos darle, ‘Say Something’ decepciona. Mucho se criticó de más a ‘Golden‘, un disco que no estaba tan mal como se dice, pero ya le gustaría a ‘DISCO’ haber contado con un primer single tan rotundo como ‘Dancing‘. Una canción pop en los cánones, independientemente de si aquella pseudo-armónica o el banjo eran arreglos atinados o no. Precisamente eso es lo que falla en ‘Say Something’: al experimentar con las estructuras pop como marca el pop de hoy en día, se cargan (no solo ella, sino también su equipo de productores) el potencial que indudablemente tiene. La canción comienza entregándonos su gancho principal –esos «uuuh-uuuuh-uuuuh»s– inadvertidamente, para tras un buen pre-coro, entregarnos un feísimo «estribillus interruptus» –ese «s-s-s-say something»– que da un bajón terrible al ser cortado de raíz, mal rematado. Y resulta que hay que esperar dos minutos y medio para que sea el puente el que brille de verdad y nos lleve, entre ciertos ecos de ABBA, hasta un, ya sí, bonito final de la canción. Mira que se le critica por repetitivo, pero ¿dónde está Stuart Price cuando se le necesita? Y digo más: ¿dónde quedó el disco en el primer avance de ‘DISCO’?». Raúl Guillén.